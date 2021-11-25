2022高雄跨年晚會高流舞台 蕭秉治獻唱 最愛高雄牛肉麵

「2022高雄跨年晚會」首創雙舞台、雙製播規格，呼應燈會雙場域，高雄市政府今天再公布高雄跨年晚會高流舞台的重量級卡司之一，是高雄出生的創作才子蕭秉治。蕭秉治表示：這次要帶來新專輯「狂人」首波主打快歌送給高雄的觀眾朋友，現場演唱也少不了動人的「蕭式情歌」。

蕭秉治在左營成長生活過一段時間，他心目中的高雄氣候四季如夏，高雄人真的也是數一數二的熱情。他表示，高流是一個非常專業的表演場地，在疫情終於恢復平穩的時刻，大家真的要把握機會來現場感受演唱會規格的音樂呈現。談到讓他難忘的高雄美食，最喜歡的一直都是港園牛肉麵，希望這次可以抓個小空檔去品嘗。

高雄流行音樂中心位於高雄市鹽埕區真愛路1號，附近觀光旅遊景點眾多，高雄市政府特別推薦三大必遊景點。必遊景點之一「駁二藝術特區」，以前衛、實驗與創新為理念來打造國際級的藝術平台，有眾多藝術家與學生的藝術作品在此展覽，是目前高雄最有人氣的文化觀光景點；位於特區旁的「高雄港大港橋」，是全台首座水平旋轉橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋，可以在3分鐘完成水平運轉，是特區內必看景點之一。2022跨年高流舞台位於高雄流行音樂中心海風廣場、蓬萊舞台位於高雄港棧庫群，可透過大港橋串聯兩大舞台。

必遊景點之二為歷經重新整建的百年歷史碼頭倉庫「棧貳庫」，主打台灣品牌在地職人精神，棧貳庫彙集50家在地餐飲、文創商品、文化遊艇、純白旋轉木馬、高港小火車也展現港都風情與浪漫，提供多元觀光遊憩選擇，也是民眾前來高雄過年必訪的推薦熱門景點。