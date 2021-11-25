小琉球迎王12/3壓軸登場 五毒大神陣列民俗文化資產

屏東東港、南州及琉球3鄉鎮迎王平安祭典，今年受疫情影響首度由琉球鄉迎王壓軸，12月3日在中澳沙灘請水後正式展開，大鵬灣國家風景區管理處已協調民間團體協助整平並移除沙灘上的獨木舟，以利儀式進行；另因應迎王於1952年成立的小琉球水仙宮欽點五毒大神陣，已列入屏東縣民俗類文化資產，文化處將在27日五毒神子回娘家儀式中，安排文化資產保存授證。

屏東縣沿海3鄉鎮每3年1科由地方宮廟輪流舉辦為期7天的「三大迎王平安祭典」，琉球鄉原定10月8日舉辦，考量疫情向三隆宮神明請示後，決定延至到12月3日請水，東港東隆宮和南州代天府仍維持既定時程，今年三地迎王順序首度由小琉球壓軸； 迎王是3年一次的地方盛事，將有大批小琉球旅外鄉親返鄉參與，在地海洋志工也持續發起以環保餐具「減塑迎王爺」。

琉球迎王將於中澳沙灘舉行請水儀式，當地婦女會依傳統習俗用「天籃」挑祭品放於沙灘，俗稱「犒軍」；「逡港腳」是小琉球迎王祭典特有的活動，於請水的首日上午進行，參與繞境的神轎分別從大福漁港或白沙港出發，順時鐘繞島一圈，「逡港腳」有海上巡視、驅除海域四周厄煞、保佑漁船出海平安和滿載盈歸的意義。