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五月天高雄再加場 陳其邁：如果票秒殺我再來努力

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
天團五月天年底將在高雄開唱4場，粉絲已磨刀霍霍準備本周六搶票。翻攝自相信音樂臉書
天團五月天年底將在高雄開唱4場，粉絲已磨刀霍霍準備本周六搶票。翻攝自相信音樂臉書

天團五月天2022年跨年將在高雄開唱4場，消息一出不少歌迷已磨刀霍霍等待本周六搶票。今高市議員邱俊憲在質詢時問，是否能再爭取五月天加碼一場？高雄市長陳其邁表示，如果票真的秒殺，市民朋友也很失望沒有買到票，「我再努力看看，認真打電話。」陳其邁還說，要我做什麼都願意，盡力去做。

邱俊憲也提醒，最近高雄常因台電、市府等機器原因，有跳電、停電狀況，「這個周六一定不能停電」，不然歌迷朋友真的會抓狂。

五月天「好好好想見到你-高雄跨年版演唱會」 ，經過1740天等待，12月25、26、31及1月1日高雄世運主場館，要見2021迎接2022。也提到感謝默默守護的無名英雄，相信音樂及五月天提供5000張門票，將由高雄衛生局、護理師護士公會聯合會等相關單位，邀請辛勞的醫護人員參與演唱會。

陳其邁19日在臉書宣布五月天將重返高雄開唱，陳其邁發文寫到「好久不見！五月天，再回高雄跨年了！這麼多年的陪伴，大家都期待五月天能與大家在世運主場館，以歌聲陪我們跨過新的一年」。「這一次，這一年，我們再為五月天瘋狂一次」。

陳其邁 跨年 演唱會

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