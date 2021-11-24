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3年近20起車禍改善交通瓶頸 屏縣興華街道路將拓寬

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
八八風災後，屏東縣霧台鄉、三地門鄉部分族人移居到長治百合園區，但因為周邊道路路寬不足經，經常發生車禍，改善交通瓶頸，立委伍麗華及長治鄉公所邀集相關單位研議現場會勘。圖／取自立委伍麗華臉書
八八風災後，屏東縣霧台鄉、三地門鄉部分族人移居到長治百合園區，但因為周邊道路路寬不足經，經常發生車禍，改善交通瓶頸，立委伍麗華及長治鄉公所邀集相關單位研議現場會勘。圖／取自立委伍麗華臉書

八八風災後，屏東縣霧台鄉、三地門鄉部分族人移居到長治百合園區，但因為周邊道路路寬不足，路幅忽寬忽窄，3年來發生近20起車禍，為改善交通瓶頸，立委伍麗華及長治鄉公所邀集相關單位研議，決定拓寬長治鄉興華街到屏37號道路，讓部落族人及附近民眾有一條安全回家的路。

伍麗華說，長治百合園區座落長治鄉轄內的退輔會、國產署、台糖土地上，周邊道路是沒有編號的農地小路，不僅狹小，並且路幅忽寬忽窄，3年內發生近20件車禍。但這條路段是連結國道、縣道的捷徑，車流量大，即便是路窄難以會車，大卡車、貨車也都喜歡走這條路。

伍麗華說，居住在這裡的族人，希望拓寬改善周邊的農場小徑，但道路沒編號，提報計畫無門，沒有部會的道路計畫可對應；另外拓寬道路涉及的土地權屬單位眾多，長治鄉公所、國產署、台糖、退輔會。她感謝長治鄉公所願意主辦，退輔會、國產署願意將土地撥用，台糖願意採徵收、協議價購或租用等任何方式，交通部願意支持生活圈計畫補助經費，縣府會將完成的道路納入編號。

長治鄉長古佳川說，規畫設計打通屏37縣道和興華街間的瓶頸段，該路段車禍頻傳主因，居民出入除了屏26縣道以外的主要聯外道路，交通流量龐大，但現況路寬僅約3到4米，僅能供一輛車輛通行，無法會車且部分道路路段路面高度與旁邊農田高度落差大，最大高差甚至超過1.5公尺。

古佳川說，該路段車禍不斷，根本解決問題，打通屏37縣道和興華街間之瓶頸段，使大愛百合部落的聯外道路達到通行安全標準，並有分流屏26縣道進入繁華市區交通流量效果，確保當地居民及用路人生命財產安全。

八八風災後，屏東縣霧台鄉、三地門鄉部分族人移居到長治百合園區，但因為周邊道路路寬不足經，經常發生車禍，改善交通瓶頸，立委伍麗華及長治鄉公所邀集相關單位研議現場會勘。圖／長治鄉公所提供
八八風災後，屏東縣霧台鄉、三地門鄉部分族人移居到長治百合園區，但因為周邊道路路寬不足經，經常發生車禍，改善交通瓶頸，立委伍麗華及長治鄉公所邀集相關單位研議現場會勘。圖／長治鄉公所提供
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八八風災後，屏東縣霧台鄉、三地門鄉部分族人移居到長治百合園區，但因為周邊道路路寬不足經，經常發生車禍，改善交通瓶頸，立委伍麗華及長治鄉公所邀集相關單位研議現場會勘。圖／長治鄉公所提供

車禍 伍麗華 退輔會

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