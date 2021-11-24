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紙風車劇團拉開序幕 高雄「來趣左營購消遙」本周登場
高雄市民政局舉辦「來趣左營購消遙」席列活動，受小朋友歡迎的紙風車劇團後天（11月26日）將在左營舊城國小演出，週六、日在蓮池潭附近還有文創市集、主題文化導覽，另整合左營50間商家發行2萬份優惠護照，可抽Gogoro、智慧型手機、任天堂等豐富大獎。
民政局指出，配合活動，11月22日起推出「蓮潭光影展演」，每天晚間五點半，慈濟宮龍虎塔、啟明堂春秋閣、北極亭玄天上帝及清水宮清水祖師等4座廟宇被璀璨燈火照亮。
27、28日蓮潭路北極亭至春秋閣前綠帶區，辦理「蓮潭光影文創市集」，匯集左營在地商家擺攤及街頭藝術展演，現場抽出Gogoro VIVA KEYLESS、智慧型手機、任天堂Switch等獎項。11月27、28日， 12月3、4日「舊城文化協會」推出多條深度文化導覽行程，引領遊客暢遊左營古蹟、廟宇、眷村文化及環潭美景。
活動期間，慈濟宮提供「保平安青草茶」及60個天招財錢母、啟明堂「平安飲沁心涼」、左營新庄仔天公廟「左營美食菱角粥」、埤子頭鎮福廟「甜口紅豆湯」，數量有限送完為止。
11月26日晚上7點，紙風車劇團將在左營舊城國小演出《紙風車的魔法書》，透過舞蹈、音樂、燈光、美術，帶領小朋友進入奇幻魔法世界體驗巫婆的生活，劇場手法與藝術形式結合，劇情精彩，錯過可惜。
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