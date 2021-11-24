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高雄這商圈新建案動土 每坪開價上看4字頭
高雄鼎山商圈新推建案，每坪開價上看40萬，天玉集團旗下龍騰建設新「鑫空樹」大樓建案今天動土，預計12月預售，瞄準2房及3房首購客層，此案屬於危老重建，由於鄰近有好市多、義享天地、悅誠廣場，將來還有捷運黃線預定站，行情看漲。
「鑫空樹」大樓建案由龍騰建設董事長黃學藤、華南金控董事長張雲鵬、天玉集團執行長黃文柔及鑫龍騰開發總經理黃勁嘉等人主持。張雲鵬指天玉集團推案主攻之一的北高雄高鐵左營站生活圈，「鑫空樹」一案屬於危老重建，具有帶動高雄城市景觀的效益。
天玉集團搶攻百貨商圈地王，在鼎山路打造27 層新地標，預計是高雄民族路上最新指標住宅大樓，這處大樓建案鄰近同盟路河堤綠廊道及千坪十全公園；未來會有整層公設會館，規畫2 房雙衛、3 房邊間，鎖定2房及3房的首購客層，每坪開價在33萬40萬，總戶數為354戶。
集團指出，建案鄰近好市多大順店、義享天地、悅誠廣場，將享商圈生活便利性，未來亦有高雄捷運黃線Y9預定站，交通也便捷。
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