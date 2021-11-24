屏縣佳冬農會透紅佳人夢工廠啟用食農教育體驗推動觀光

屏東縣佳冬鄉農會朝六級化產業發展，籌備多年的透紅佳人夢工廠去年8月動土，今舉行落成啟用，佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，透紅佳人夢工廠設有食品加工廠，帶領遊客了解蓮霧的生長與蓮霧的格外品如何醜小鴨變身，讓遊客了解變身過程，今也推出西瓜、鳳梨、芒果與紅龍果各式冰品，預計明年產期正式推出。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，透紅佳人夢工廠場址前身是農會肥料倉庫與肥料拌合場，近年來受到極端氣候影響，蓮霧格外品（小果、裂果）從原本產量約占20％，增加到50％，農會從2017年起高雄餐飲大學產學合作開發蓮霧加工產品，包括蓮霧果乾、蓮霧果糖（果露），蓮霧果粒醬等，都已全面上市。

強化農會六級化產業，從生產、加工道體驗導覽，農會設置「透紅佳人夢工廠」，昨天熱鬧舉行啟用揭牌典禮，農委會主委陳吉仲出席。走進夢工廠內，從窗戶外了解加工廠區的運作，搭配導覽解說，認識蓮霧產業。

佳冬鄉農會指出，食品加工廠除現有的果乾、果露與果粒醬生產線外，還設有冷凍加工生產線，也可以生產雪糕、霜淇淋、綿綿冰、水果冰角與雪花冰磚等加工產品。

林淑玲今也介紹農會明年推出熱帶冰品，星鑽綿綿冰有鳳梨起司、紅龍果紫蘇。星鑽冰角有夏日芒果口味、西瓜海鹽。雪花冰部分有夏日芒果、西瓜玫瑰等口味，昨也讓來賓品綿綿冰鳳梨起司，反應熱烈，都說好吃。