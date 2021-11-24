金門沙崗大量鳥類死亡 疑似誤食農藥

金門縣金寧鄉沙崗地區今天發現大量鳥類死亡，縣府建設處接獲通報後立即與獸醫趕赴現場調查。經過清查，共有76隻鳥類死亡，多為花嘴鴨，疑似為誤食農藥造成。

有網友在臉書社群媒體張貼沙崗地區大量鳥類死亡照片後，引起各界關注。縣府建設處接獲通報，立即與金門縣野生動物救援暨保育協會趕赴現場調查，並在下午發布新聞說明。

縣府建設處表示，事件發生地點位於沙崗農場周邊的排溝中，死亡動物個體已由縣府人員打撈，以避免被其他動物取食。經過現場清查，這次死亡鳥類共76隻，數量多為花嘴鴨，另有白鶺鴒、小水鴨、綠頭鴨及紅冠水雞等鳥類，現場慘不忍睹。

建設處農林科科長鄭向廷說明，由於死亡地點集中在排水道沿線，而且現地酒糟有特意撒布情形，疑似為誤食農藥造成。

鄭向廷表示，死亡鳥類將由縣動植物防疫所轉請行政院農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所進行疫病及毒物分析比對。另外，為了釐清是否為蓄意毒鳥案件及避免水系遭受污染，也聯繫警政單位協助辦理及加強巡查。

鄭向廷進一步說明，農藥使用未遵行農藥管理法所訂規定，將處新台幣1萬5000元至15萬元罰鍰；如果是騷擾、獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法規定，處2萬元至10萬元罰鍰；若為蓄意以藥物毒殺野生動物，可處6萬至30萬元罰鍰；如有毒害保育類野生動物者，將處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，籲請民眾切勿以身試法。

此外，建設處表示，近期即將進入小麥播種期，田間仍殘留上一期高粱的穀粒，會有許多鳥類啄食，建議民眾採驅離方式即可，切勿以毒殺或陷阱等違法方式，避免誤觸相關法令。若使用劇毒殺害鳥類，經由食物鏈的傳播，極有可能會影響其他的物種，對於土地也有農藥殘留問題，籲請農友特別留意。