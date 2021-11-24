快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

金門沙崗大量鳥類死亡 疑似誤食農藥

中央社 / 金門縣24日電

金門縣金寧鄉沙崗地區今天發現大量鳥類死亡，縣府建設處接獲通報後立即與獸醫趕赴現場調查。經過清查，共有76隻鳥類死亡，多為花嘴鴨，疑似為誤食農藥造成。

有網友在臉書社群媒體張貼沙崗地區大量鳥類死亡照片後，引起各界關注。縣府建設處接獲通報，立即與金門縣野生動物救援暨保育協會趕赴現場調查，並在下午發布新聞說明。

縣府建設處表示，事件發生地點位於沙崗農場周邊的排溝中，死亡動物個體已由縣府人員打撈，以避免被其他動物取食。經過現場清查，這次死亡鳥類共76隻，數量多為花嘴鴨，另有白鶺鴒、小水鴨、綠頭鴨及紅冠水雞等鳥類，現場慘不忍睹。

建設處農林科科長鄭向廷說明，由於死亡地點集中在排水道沿線，而且現地酒糟有特意撒布情形，疑似為誤食農藥造成。

鄭向廷表示，死亡鳥類將由縣動植物防疫所轉請行政院農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所進行疫病及毒物分析比對。另外，為了釐清是否為蓄意毒鳥案件及避免水系遭受污染，也聯繫警政單位協助辦理及加強巡查。

鄭向廷進一步說明，農藥使用未遵行農藥管理法所訂規定，將處新台幣1萬5000元至15萬元罰鍰；如果是騷擾、獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法規定，處2萬元至10萬元罰鍰；若為蓄意以藥物毒殺野生動物，可處6萬至30萬元罰鍰；如有毒害保育類野生動物者，將處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，籲請民眾切勿以身試法。

此外，建設處表示，近期即將進入小麥播種期，田間仍殘留上一期高粱的穀粒，會有許多鳥類啄食，建議民眾採驅離方式即可，切勿以毒殺或陷阱等違法方式，避免誤觸相關法令。若使用劇毒殺害鳥類，經由食物鏈的傳播，極有可能會影響其他的物種，對於土地也有農藥殘留問題，籲請農友特別留意。

食農 金門 行政院

延伸閱讀

海巡新任分署長拜會 金門縣長楊鎮浯期許攜手守護邊境

野鴨悲歌！疑似誤食「加料」毒酒糟 近百隻花嘴鴨暴斃

濁水溪治沙有成變身「候鳥天堂」 雲縣力造親水園地

搶灘料羅灣更順暢 金門縣府改善營區聯外道路

相關新聞

羅智強選高雄市長？ 國民黨高市黨部：好事一樁

傳國民黨台北市議員羅智強可能參選高雄市長，國民黨高雄市黨部主委許福明今天說，羅是具爆發力、戰鬥力的人選，若本人有意參選，...

城中城2罹難者獲微型保險理賠 議員籲高市府全面推動

高雄城中城大火奪走46人生命，其中2名罹難者因被王爺慈善基金會投保微型保險理賠30萬元。議員黃柏霖指出，全高市12萬中低...

高雄囤房稅如何課徵？財政局長：精算評估中

高雄市宣布推動囤房稅，但多少戶以上需課徵？高雄市財政局長陳勇勝說，將精算高雄8.4萬戶非自用住宅中，個人所持有戶數，再評...

屏縣佳冬農會透紅佳人夢工廠啟用食農教育體驗推動觀光

屏東縣佳冬鄉農會朝六級化產業發展，籌備多年的透紅佳人夢工廠去年8月動土，今舉行落成啟用，佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，透紅佳...

擬徵「囤房稅」 不動產業界分析：高雄首購族居多不影響

台積電投資產生房價上漲效應，高雄市長陳其邁宣布推動「囤房稅」，今年12月底前擬訂「高雄市房屋稅徵收自治條例」。曾嘆買不起...

很美！高市左營綠園道獲公共工程金質奬土木類特優獎

經過15年等待，高雄市鐵路地下化綠園道工程在今年8月全部完成，高市政府將鐵路地下化後空間規畫為綠園道，也象徵鐵路地下化的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。