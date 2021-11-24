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城中城2罹難者獲微型保險理賠 議員籲高市府全面推動

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃柏霖籲市府推動微型保險，實踐「幸福城市照顧弱勢」理念。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃柏霖籲市府推動微型保險，實踐「幸福城市照顧弱勢」理念。記者徐白櫻／翻攝

高雄城中城大火奪走46人生命，其中2名罹難者因被王爺慈善基金會投保微型保險理賠30萬元。議員黃柏霖指出，全高市12萬中低收入與身障弱勢者，市府應推動微型保單照顧弱勢族群。市長陳其邁回應，社會保險可分攤風險、增加公益性，保費由政府出或民間分攤，需要一點時間研擬對策

嘉義福安王爺慈善基金會去年到高雄推廣微型保險，在議員黃柏霖協助下，高雄4千多名弱勢市民投保，投保者中包含今年城中城大火事故的2名罹難者，大火事故後，基金會人員自責「為何沒有協助更多住戶投保」。

黃柏霖指出，去年慈善會提供的金額可替1萬4千人繳保費，因程序繁瑣最後僅納保4千多人，今年名額增加至2萬5千人； 截至110年9月，高雄市低收入戶共3萬0645人、中低收入戶4萬9429人、領有身障者生活補助4萬8318人，合計逾12萬人，市府一年至少支出2千萬喪葬補助與急難救助金。

黃柏霖建議，桃園市在六都中唯一替弱勢家庭投保微型保險，高市中低收與身障補助者共12萬8千多人，無論身亡或事故，最高領取2萬元救助金，若納入微型保險，弱勢者領取金額比政府補助還多，市府也能減輕社福負擔，應推動微型保險，用保險做社會救助。

市長陳其邁表示，保險是根據大數法則，可分攤風險，社會保險又增加公益性，能力比較好的人幫助需要幫助的人，精神與做法他都很認同，但在財源部分是要由民間或政府負擔，需要一點時間思考。

保險 黃柏霖 身障者

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