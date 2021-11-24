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羅智強選高雄市長？ 國民黨高市黨部：好事一樁

中央社 / 高雄24日電
傳國民黨台北市議員羅智強可能參選高雄市長。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
傳國民黨台北市議員羅智強可能參選高雄市長。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

國民黨台北市議員羅智強可能參選高雄市長，國民黨高雄市黨部主委許福明今天說，羅是具爆發力、戰鬥力的人選，若本人有意參選，是好事一件。高雄市長陳其邁則表示不予評論。

近日有媒體報導，羅智強已被高雄藍營人士徵詢投入2022年高雄市長選舉。許福明今天發布訊息表示，他也是從新聞得知此事，並不了解情況。

但許福明說，羅智強是國民黨中生代的明日之星，在網路上擁有高聲量與破百萬支持者，是非常具有爆發力和戰鬥力的人選，如果羅智強本人有意願參選高雄市長，是好事一樁。

許福明指出，近期高雄市黨部積極在尋覓黨內有意參選高雄市長的優秀人才，他歡迎黨內優秀同志，為了高雄的未來發展和黨的勝選，勇於投入這場選戰。

許福明還說，國民黨高雄市黨部會在黨中央提名機制和規定時程內，提出最有勝選機會的人選，投入明年市長選戰，有信心明年國民黨一定能夠在高雄贏得勝選、重返執政。

對此，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，他「不評論選舉」。羅智強參選高雄市長一事，傳聞已久，陳其邁今天已至少是第2次被問及此事；他對目前傳出的參選對手，均維持一貫不評論態度。

高雄市 羅智強 國民黨

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