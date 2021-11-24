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海巡新任分署長拜會 金門縣長楊鎮浯期許攜手守護邊境

中央社 / 金門縣24日電

海巡署金馬澎分署新任分署長謝慶欽1日履新後，今天首度抵達金門拜會縣長楊鎮浯。楊鎮浯說，在金門的中央或地方單位，都是在幫金門的忙，縣府會攜手海巡做好邊境守護工作。

謝慶欽率金門海巡人員今天到達縣府，與謝慶欽有警察大學先後期情誼的縣府建設處長陳祥麟、曾任海巡署金門岸巡總隊總隊長的財政處長孫國智，以及建設處科長樊德正等人在場作陪。

拜會中，謝慶欽表示，金門緊鄰大陸，海巡業務繁重，金門是海巡永遠的一級戰區，近年來中央都把最優秀的海巡幹部派駐到金門來。他並直言，金門海巡人員生活環境相對艱困，辦公處所也大多借用老舊的廢棄營舍。

因此，謝慶欽此行，他除了感謝縣府多年來對海巡業務的支持，也期待在改善海巡生活環境，如協助辦公廳舍用地取得、水電管線佈建等，能得到縣府更多的幫忙和支持。

楊鎮浯回應說，在金門，不管是中央或地方單位，都是在幫金門的忙，這就是「一家人」的概念；相關的配合沒有問題，縣府能提供協助的，從來不打折扣。

楊鎮浯說，海巡署金馬澎分署自2018年成立，執行海洋資源維護、查緝走私、偷渡及救生救難等任務都有亮眼成效，特別是面對非洲豬瘟及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疫情，都能秉持超前部署、大敵當前態度應處，以最嚴謹態度及最高標準防堵邊境，縣府會攜手海巡，持續做好邊境守護工作。

謝慶欽同時表示，在國境管理方面，海巡署在金門由岸巡隊負責安檢、海巡隊負查海上治安、查緝隊則專責走私和偷渡查緝，3個管理單位共400多人，其中有近半數是金門籍，他上任後仍將金門視為海巡永遠的一級戰區，特別是在兩岸的「灰色地帶」管理邊境，他會以更謹慎的態度，攜手海岸巡人員，為戍衛海疆、維護治安全力以赴。

海巡署 金門 楊鎮浯

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