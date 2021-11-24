高雄輪船公司添3客船 被質疑：假購渡輪實買觀光船

搭觀光船飽覽高雄港風光，曾是盛極一時遊程，受陸客退潮、疫情衝擊，近年搭觀光船遊高港生意慘澹，公營、民營船隊都在苦撐。高雄市輪船公司向環保署爭取1.6億渡輪汰舊換新計畫補助，將添購3艘客船，民營業者質疑「假購渡輪實買觀光客船」，與民與利，讓已經很艱辛的市場更壓縮。輪船公司總經理翁佳彬說，出發點不是與民營業者搶市，希望發揮互補作用，透過市場機制運作，提振遊港品質與商機。

高雄港務分公司港務處長孫暐炫說，觀光船席位有限，有總量管制，航線必須取得許可才能經營，且渡輪、觀光船無法混用。對於高港說法，翁佳彬表示，目前3艘新船是規畫建造客船，以渡輪為主來使用，若新船無法取得遊港資格，就回歸渡輪來行駛，另一個思考是，舊的遊港船汰除時也許能補位，不會增加港務公司目前核准給輪船公司的觀光船額度。

高雄市鼓山區哨船頭里長楊宗正另一身分是民營觀光船業者，他說，觀光船市場現況是「公家賠錢、民間慘澹」，質疑輪船公司現有3艘處於虧損狀態觀光船在營運，應顧好渡輪本業及品質，若執意把服務大眾的渡輪資源拿去造遊艇充場面，做法可議。

輪船公司添購客船計畫引發關注，楊宗正上周偕另5位民營業者到輪船公司，想了解輪船公司買新船規畫與時間表，雙方交流後不歡而散。

「海王子6號」業者李杰明經營觀光船18年，他說，2015年前後有一波陸客觀光榮景，當時遊港風氣夯，近年陸客歸零加上疫情重創市場，42人座小船1小時包船收費去年有1萬元左右行情，近期降到6千元，相當薄利。

外界質疑民營觀光船偏老舊問題，李杰明說，觀光船每年要上架檢查，基本上，船齡30年以下安全、性能不成問題，觀光船一年保養、維修加上保險，基本開銷至少40萬，換船是動輒數千萬投資，資源當然不及官方充裕。

翁佳彬說，民營業者擔憂造新船來搶生意是多慮，高雄港觀光需要各方齊心協力，有互補作用，輪船公司新購客船將汰舊換新一進一出，不會增加船舶，觀光船受港務公司總量管制，新造3造客船是以渡輪性質為主，能否拿到遊港執照還待審核。翁強調，觀光船民營業者大可放心，船船公司將扮演領頭羊角色，提振高港觀光才是出發點，不會削價競爭或刻意擠壓民營市場，希望彼此共好。

翁佳彬表示，輪船公司肩負推動高港觀光重任，也扛起渡輪公共交通要務，高港觀光遊船生意現況確實不理想，隨著高港周邊建設持續擴張，高港將愈來愈活絡，遊港市場有未來性，輪船公司站在輔助、推動高港觀光角色，必須超前部署。