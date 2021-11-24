高雄道德院將舉辦祈安法會 普度品濟助弱貧
高雄道德院將於11月17日、18日一連兩天兩夜舉辦「太上賜福二朝圓醮祈安法會」，將有二千六百桌普度桌，法會後將濟助高雄市十三個行政區一萬五千戶低收入戶，同時部分普度品將免費贈送高屏地區二百多家養老院、育幼院，並庇佑風調雨順、國泰民安、社會安定、人心向善、國家富榮、世界和平。
高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持表示，此次二朝祈安平安清醮，高雄道德院設有「賜福平安清醮首」提供眾善信男女、同道義工大德參加，高雄道德院在法會後將濟助高雄市低收入戶。高雄道德院在過去十年來，每年巡迴全台二十二縣市濟貧，已花費近八億元，有效推動大道興行，道光遍照全台，今年濟貧目標訂十三萬六千戶。
高雄市城中城大樓大火造成成四十六人死亡、四十一人輕重傷，高雄道德院聯合道教各宮廟及善心大德共一百九十四個單位，在高雄音樂廳廣場連續三天三夜舉辦超度法會，超度四十六位亡魂，普度桌近九百桌，是台灣道教有史以來最大規模超度法會。
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