高雄道德院將舉辦祈安法會 普度品濟助弱貧

高雄道德院將於11月17日、18日一連兩天兩夜舉辦「太上賜福二朝圓醮祈安法會」，將有二千六百桌普度桌，法會後將濟助高雄市十三個行政區一萬五千戶低收入戶，同時部分普度品將免費贈送高屏地區二百多家養老院、育幼院，並庇佑風調雨順、國泰民安、社會安定、人心向善、國家富榮、世界和平。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持表示，此次二朝祈安平安清醮，高雄道德院設有「賜福平安清醮首」提供眾善信男女、同道義工大德參加，高雄道德院在法會後將濟助高雄市低收入戶。高雄道德院在過去十年來，每年巡迴全台二十二縣市濟貧，已花費近八億元，有效推動大道興行，道光遍照全台，今年濟貧目標訂十三萬六千戶。