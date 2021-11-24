擬徵「囤房稅」 不動產業界分析：高雄首購族居多不影響

台積電投資產生房價上漲效應，高雄市長陳其邁宣布推動「囤房稅」，今年12月底前擬訂「高雄市房屋稅徵收自治條例」。曾嘆買不起房子的市議員黃捷肯定市府保障房屋市場健全發展。高雄市不動產公會副理事長陸炤廷指出，高雄房市的首購族占6至7成，對年輕人影響不大，房價上漲因素多，政府要多方評估考量。

陳其邁今早宣布跟進其他縣市制定房屋稅差別稅率，適用稅率及戶數尚未公布。財政局補充，公有房屋供住家使用、勞工宿舍，以及建商營建的房屋在待銷售期間會排除適用並另訂徵收率。

財政局長陳勇勝解釋，市府有8.4萬戶非自住房屋，要進一步精算個人持有戶數以制定差別稅率，每個地方情況都不同，比如有些人共同持有小面積房子，這樣若算1戶可能不公平，需要精算才知道「囤房稅」要從幾戶開始課徵才合理。

議員黃捷說，高雄正朝向高值化產業轉型，必須保障房屋市場的健全發展，讓認真工作的高雄青年買得起，也住得安心。曾力促市府制定「囤房稅」的議員黃文志也說，不樂見未來房東把稅率轉嫁至房客身上，家長幫兩、三名小孩購屋算合理，但個人擁有五、六房以上的人要被列為課稅對象。

高雄市不動產公會副理事長、華友聯建設公司董事長陸炤廷表示，高雄目前的房市仍以首購族居多，約占六至七成，仁武、橋頭、鳳山、前鎮、小港等首購族集中購屋地房價相對便宜，開徵囤房稅對首購年輕人影響不會太大。

陸炤廷也說，「囤房稅」對首購族與換屋族影響不大，投資客當然會受影響，影響幅度要看市府制定稅率等實質內容才知道，不過房價上漲因素多，另有缺工缺料、土地取得成本增加等問題，必須多方考量評估