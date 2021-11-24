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很美！高市左營綠園道獲公共工程金質奬土木類特優獎

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
綠園道橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，總經費43億元，打造民眾遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
綠園道橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，總經費43億元，打造民眾遊憩空間。圖／高雄市水利局提供

經過15年等待，高雄市鐵路地下化綠園道工程在今年8月全部完成，高市政府將鐵路地下化後空間規畫為綠園道，也象徵鐵路地下化的最後一哩路與民共享。綠園道橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，總經費43億元，打造民眾遊憩空間，周邊的房子也透過牆面彩繪妝點成為熱門打卡景點。綠園道分為左營、高雄、鳳山等3大計畫，其中由水利局辦理的左營綠園道獲第21屆行政院公共工程金質獎-土木類特優獎。

水利局表示，左營園道藉由「縫合修復」、「韌性左營」、「傳承再造」及「翻轉重生」等4大核心理念打造，區內設施包含開闢道路縫合鐵路造成的隔閡，復原島式月台、鐵道特色景觀及雙城古道等文化古蹟，打造低地微滯洪設施，串連原生植物園至美術館的自行車道等。

園區內經高雄市副市長林欽榮要求減少混凝土用量，不僅保留原來如猢猻木等特色樹種，也打造高雄市長陳其邁市長綠蔭的理念，新植一千多株樹徑大於15公分各式喬木，並且於新植喬木建立QRcode身分證，方便後續撫育管理。

高雄綠園道開放至今已吸引大批民眾走訪，對鄰近居民來說已是生活日常。高雄市民林先生表示，自己走過左營、高雄、鳳山的綠園道，左營確實是最美的，傍晚走在左營綠園道，搭配著夕陽、微風，真是一大享受。陳其邁今年也選在左營綠園道雙城廣場舉辦上任周年成果報告。

綠園道橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，總經費43億元，打造民眾遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
綠園道橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，總經費43億元，打造民眾遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
左營綠園道由高雄市水利局打造，今獲第21屆行政院公共工程金質獎-土木類特優獎。圖／高雄市水利局提供
左營綠園道由高雄市水利局打造，今獲第21屆行政院公共工程金質獎-土木類特優獎。圖／高雄市水利局提供
左營綠園道保留鐵路意象，讓遊憩民眾能休憩，更不忘鐵道痕跡。圖／高雄市水利局提供
左營綠園道保留鐵路意象，讓遊憩民眾能休憩，更不忘鐵道痕跡。圖／高雄市水利局提供
左營綠園道保留鐵路意象，讓遊憩民眾能休憩，更不忘鐵道痕跡。圖／高雄市水利局提供
左營綠園道保留鐵路意象，讓遊憩民眾能休憩，更不忘鐵道痕跡。圖／高雄市水利局提供
高雄左營綠園道獲第21屆行政院公共工程金質獎，獲得土木類特優獎。圖／高雄市水利局提供
高雄左營綠園道獲第21屆行政院公共工程金質獎，獲得土木類特優獎。圖／高雄市水利局提供

高雄市 鐵路地下化 陳其邁

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