快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

高市制定鋼鐵業加嚴排放標準 環團：企業應負社會責任

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市環保局今舉行「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準（草案）」第三次研商公聽會。記者林巧璉／攝影
高雄市環保局今舉行「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準（草案）」第三次研商公聽會。記者林巧璉／攝影

高雄市環保局今舉行「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準（草案）」第三次研商公聽會，環保局表示，經調整，高市訂定的15項標準中，有11項是全國最嚴格；但環團仍認為部分條文寬鬆，恐讓業者鑽漏洞。環保局將依照此版本送市政會議審議，通過後再送環保署審查。

本次公聽會就環團質疑第二次公聽會草案標準太過寬鬆的部分討論，包括燒結工場硫氧化物標準、煉焦工場的硫氧化物、氮氧化物標準等項目。台灣健康空氣行動聯盟理事李建誠表示，上次公聽會訂出的版本落後台中鋼鐵業管制至少10年，南部人長期生活在糟糕的空氣中，希望政府拿出修法誠意。李建誠也跟企業喊話，空氣變好得利的是大家，不是只有環保人士變健康，希望企業擔負起社會責任，讓我們的空氣品質變好。

環保局表示，針對燒結工場硫氧化物排放標準從上次的45ppm加嚴至40ppm；煉焦工場硫氧化物標準也從50ppm修改為40ppm；氮氧化物則從120ppm修改為100ppm。預計在製程改善、加嚴標準後，一年可減少5741公噸硫氧化物和1126公噸氮氧化物。條文通過後，如業者未符合加嚴標準，則以違反空氣汙染防制法第20條第1項規定告發，並依空汙法第62條第1項第1款規定裁罰，處10萬元以上2千萬元以下罰鍰。

地球公民副執行長王敏玲表示，高雄市鋼鐵業是全市固定汙染源排放量主要製造者，包括粒狀物、硫氧化物都占總量3成以上，此次修法未制定第一階段、第二階段達標期限，而是在下一次許可證展延時才需要達到新的標準，許可證展延至少還要3至5年，等於高雄人還要忍受5年的寬鬆標準，繼續吸廢氣。

環保局指出，多數業者的固定汙染源操作許可證約在113年至115年到期，不是每次展延前才需要符合，而是設定一個時間點，在這個時間點後一定要符合標準，後續就全面都需符合加嚴標準，過程也會有加強稽查、檢測。目前草擬的加嚴標準已需廠商改善製程、措施才能符合，「希望讓廠商先盡快減量，能做的先做，未來也會滾動式討論、調整」，並非制定後就歷久不變。

中鋼與會代表環境保護處處長吳一民表示，中鋼長期以來持續改善製程、設備，希望符合社區、居民期望，雖中鋼是既有工廠，但經努力目前已符合環保署針對新設工廠的BACT標準。未來也會進行一、二階煉焦工場汰舊換新以及建置料堆封閉式建案。針對高市目前研擬的鋼鐵業加嚴標準條文，部分中鋼認為不易達成的也會在事後提交書面意見給環保局。

高雄市環保局今舉行「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準（草案）」第三次研商公聽會，環團表達訴求。記者林巧璉／攝影
高雄市環保局今舉行「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準（草案）」第三次研商公聽會，環團表達訴求。記者林巧璉／攝影

高雄市 空氣汙染 環保署

延伸閱讀

改善高市鳳山區淹水 水利局打造小貝湖調洪、環湖步道

永和民眾怨垃圾無法收運 環保局：焚化爐整建影響

萊劑是急救用藥 醫：吃多影響健康

民眾投訴瀰漫惡臭！高市環保局找到異味源卻難罰禍首

相關新聞

高雄囤房稅如何課徵？財政局長：精算評估中

高雄市宣布推動囤房稅，但多少戶以上需課徵？高雄市財政局長陳勇勝說，將精算高雄8.4萬戶非自用住宅中，個人所持有戶數，再評...

用路人注意囉！金門太湖路將鋪設瀝青12月起封路12天

用路人注意囉！車流量很大的金湖鎮太湖路（公園路口至經武路口）又要封路施工，金湖鎮公所今天表示，為進行太湖路道路拓寬改善工...

又傳羅智強選高雄市長 綠議員酸「韓國瑜殷鑒不遠」

國民黨台北市議員羅智強月初為公投夜宿高市黨部，兩天活動展現高人氣，此後不斷傳出參選高雄市長消息。高市黨部主委許福明今天表...

很美！高市左營綠園道獲公共工程金質奬土木類特優獎

經過15年等待，高雄市鐵路地下化綠園道工程在今年8月全部完成，高市政府將鐵路地下化後空間規畫為綠園道，也象徵鐵路地下化的...

高雄跨年開場嘉賓揭曉 「九澤CP」+鼓鼓呂思緯震撼登場

高雄跨年晚會開場卡司今天揭曉，蓬萊舞台將由超人氣偶像男團「九澤CP」陳零九、邱鋒澤擔綱，「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯今年...

現炸旗魚黑輪 停不下來的金黃誘惑

打得細緻的嫩白魚漿在亮澄澄的油鍋裡添上金黃外衣，剛起鍋的旗魚黑輪香味四溢，是許多遊客造訪旗津的必吃美食、是顧不得燙口也想立刻品嚐的市場美味，亦是眾多饕客熱愛的下午茶點心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。