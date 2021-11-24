高市制定鋼鐵業加嚴排放標準 環團：企業應負社會責任

高雄市環保局今舉行「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準（草案）」第三次研商公聽會，環保局表示，經調整，高市訂定的15項標準中，有11項是全國最嚴格；但環團仍認為部分條文寬鬆，恐讓業者鑽漏洞。環保局將依照此版本送市政會議審議，通過後再送環保署審查。

本次公聽會就環團質疑第二次公聽會草案標準太過寬鬆的部分討論，包括燒結工場硫氧化物標準、煉焦工場的硫氧化物、氮氧化物標準等項目。台灣健康空氣行動聯盟理事李建誠表示，上次公聽會訂出的版本落後台中鋼鐵業管制至少10年，南部人長期生活在糟糕的空氣中，希望政府拿出修法誠意。李建誠也跟企業喊話，空氣變好得利的是大家，不是只有環保人士變健康，希望企業擔負起社會責任，讓我們的空氣品質變好。

環保局表示，針對燒結工場硫氧化物排放標準從上次的45ppm加嚴至40ppm；煉焦工場硫氧化物標準也從50ppm修改為40ppm；氮氧化物則從120ppm修改為100ppm。預計在製程改善、加嚴標準後，一年可減少5741公噸硫氧化物和1126公噸氮氧化物。條文通過後，如業者未符合加嚴標準，則以違反空氣汙染防制法第20條第1項規定告發，並依空汙法第62條第1項第1款規定裁罰，處10萬元以上2千萬元以下罰鍰。

地球公民副執行長王敏玲表示，高雄市鋼鐵業是全市固定汙染源排放量主要製造者，包括粒狀物、硫氧化物都占總量3成以上，此次修法未制定第一階段、第二階段達標期限，而是在下一次許可證展延時才需要達到新的標準，許可證展延至少還要3至5年，等於高雄人還要忍受5年的寬鬆標準，繼續吸廢氣。

環保局指出，多數業者的固定汙染源操作許可證約在113年至115年到期，不是每次展延前才需要符合，而是設定一個時間點，在這個時間點後一定要符合標準，後續就全面都需符合加嚴標準，過程也會有加強稽查、檢測。目前草擬的加嚴標準已需廠商改善製程、措施才能符合，「希望讓廠商先盡快減量，能做的先做，未來也會滾動式討論、調整」，並非制定後就歷久不變。