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培力馬祖媳婦 風土餐端出多元異國料理

中央社 / 連江縣24日電

用料理培力馬祖外地配偶融入馬祖，馬祖媳婦們透過家鄉料理結合馬祖，用馬媳風土餐異國料理，在馬祖國際藝術島飄香。

馬祖地區以閩東福州料理為主，老酒和紅糟入菜為地方特色。連江縣政府文化處「馬媳會」文化課程，透過馬祖外地媳婦的原鄉料理與地方互動，不僅為馬祖帶來豐富的多元文化，也促進馬祖料理多元發展，得以品嚐異國料理。

將家鄉料理結合馬祖食材，發展出創新作法，淡菜焗烤、馬祖食材變越式法國麵包，凸顯融合馬祖的異國菜色。由外地嫁來馬祖的媳婦所組成的馬媳會，將家鄉料理文化與馬祖結合，每一道料理都是外地配偶的記憶故事。

越南人黃秋水以馬祖食材特製南越菜餚；緬甸華僑高秀清帶來與馬祖鹼粽不同的芭蕉粽；台灣人洪士斐煮出麻油雞湯；張英花的海鮮炒魚麵、黃幸柔的焗烤馬祖淡菜；而大陸哈爾濱嫁來的代麗，則端出跟馬祖人學的地瓜餃紅豆湯。5個國家6個不同地域的馬祖媳婦，用家鄉味豐富國際藝術島參與者味蕾。

連江縣文化處林姓承辦人員今天接受記者訪問時表示，馬祖因外地媳婦加入馬祖大家庭，而有多元文化發展，為國際藝術島開跑記者會製作便當，不僅展現馬祖多元文化的互動成果，也給予馬祖媳婦不一樣的創意舞台，讓她們得以將自身與馬祖的文化相互結合，向外展現地方多元特色。

陪伴馬祖媳婦成長的芳草工作室李芳伶接受記者訪問時表示，當馬媳們從自身料理出發，開始將家鄉料理與地方元素結合，不僅象徵馬祖媳婦們來到異地生活互助的成果，也顯現在陪伴之下，馬祖媳婦們與馬祖文化融合並具有文化自信，希望能夠用文化為馬祖帶來滋養，也透過自身為馬祖貢獻所長。

馬祖 媳婦 台灣人

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