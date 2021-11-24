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高雄囤房稅如何課徵？財政局長：精算評估中

中央社 / 高雄24日電
高雄市財政局長陳勇勝說，將精算高雄8.4萬戶非自用住宅中，個人所持有戶數，再評估制定多少差別稅率較合理。 聯合報系資料照片／記者游智文攝影
高雄市財政局長陳勇勝說，將精算高雄8.4萬戶非自用住宅中，個人所持有戶數，再評估制定多少差別稅率較合理。 聯合報系資料照片／記者游智文攝影

高雄市宣布推動囤房稅，但多少戶以上需課徵？高雄市財政局長陳勇勝說，將精算高雄8.4萬戶非自用住宅中，個人所持有戶數，再評估制定多少差別稅率較合理。

高雄市長陳其邁今天上午在議會接受媒體聯訪時，宣布高雄市將推動囤房稅，市府會研議具體細節和完整配套，並於年底前將相關條例送議會審議修訂。

陳勇勝上午在議會對中央社記者表示，高雄房屋有106萬戶，其中非自用住宅約8.4萬戶，市府將精算8.4萬戶中，個人持有戶數多寡，來制定差別稅率。

陳勇勝說，目前其他縣市推行囤房稅，多針對持有5、6戶以上者課徵，但高雄市須細算個人持有戶數，評估從幾戶起課徵差別稅率較合理，如持有1戶、2戶、3戶以上各多少人，影響戶數有多少等，都需要仔細精算，盡量避免傷及無辜。

陳勇勝指出，例如有些是公同共有或持有面積很小，若也算1戶，可能不公平；還有建商售屋階段持有戶數多，可容許持有多久等，都需要評估。所以高雄囤房稅要從幾戶開始課徵，需要精算考量，但原則上會盡快推動。

無黨籍高雄市議員黃捷今天也在臉書發文表示，台積電確定要來高雄，民眾開始擔心房價飆漲，她和身邊許多高雄年輕人，都很擔心買不起房。她也曾在月初質詢時要求實施囤房稅，很高興看到今天陳其邁宣布要推動。

黃捷說，高雄正朝向高值化的產業轉型，必須保障房屋市場健全發展，讓認真工作的高雄青年，買得起也住得安心。

高雄市 黃捷 陳其邁

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