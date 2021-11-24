高雄市府總預算卡關 議會25日黨團協商

高雄市議會國民黨團不滿市府對城中城事件處置，退回明年度總預算案。明天下午將進行黨團協商，高雄市長陳其邁說，市府的精進報告今天會送議會，盼議會支持預算。

高雄市政府明年度總預算4日交付議會審查，但被國民黨團以人數優勢表決拒絕交付，要求陳其邁擔負城中城大火後續責任，提出檢討改善。

國民黨團總召童燕珍今天對中央社記者表示，明天下午1時會進行黨團協商，但在此前，國民黨團要收到市府各局處的精進報告，不只消防局、工務局，其他局處包括民政局、警察局等，也都有需要檢討之處，都必須提出精進報告。

童燕珍說，不是進行黨團協商就一定會交付，如果市府提出的精進報告內容太簡單、粗糙，國民黨團也不會接受，還是會拒絕總預算案交付審查。

陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，市府針對城中城事件，提出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」，已送議會審查。同時總預算涉及很多市政建設推動，還有幾項公安跟消安墊付案等，都要拜託議會支持。

陳其邁說，針對公安改善，消防局、工務局有新台幣1億3000多萬元墊付案，要用於公安申報補助、改善消防設施等。市府的精進報告等，今天也都會全部送到議會，希望盡速推動改善，也盼議會支持。

高雄市議會民進黨團總召鄭光峰接受中央社記者訪問表示，希望大家誠意溝通，審議預算是議員的天職，相信市府也會認真提出精進報告，盼明天能順利協商，26日能讓總預算付委審查。