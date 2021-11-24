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用路人注意囉！金門太湖路將鋪設瀝青12月起封路12天

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮公所表示，為進行太湖路道路拓寬改善工程刨鋪AC作業需要，將自12月1日起至12日止，連續12日封閉道路施作，請民眾繞道行駛。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮公所表示，為進行太湖路道路拓寬改善工程刨鋪AC作業需要，將自12月1日起至12日止，連續12日封閉道路施作，請民眾繞道行駛。圖／金湖鎮公所提供

用路人注意囉！車流量很大的金湖鎮太湖路（公園路口至經武路口）又要封路施工，金湖鎮公所今天表示，為進行太湖路道路拓寬改善工程刨鋪AC作業需要，將自12月1日起至12日止，連續12日封閉道路施作，屆時請民眾繞道行駛。

針對太湖路再度封路施工，承商信邦營造指出， 太湖路道路改善工程即將完工，為了道路行車安全及道路更平順，且完工前尚須既有瀝青混凝土路面刨除、架設鋼索控制高程、鋪設調整層、鋪設瀝青混凝土等階段工項須封閉施作，經相關單位實地會勘，已報請金門縣政府審核同意後，依法公告該道路封閉12天施作，完工後立即恢復通車。

金湖鎮長陳文顧表示，將督促承商及監造單位最後階段盡快完工，並請讓鄉親及用路人依指示替代道路行駛，注意行車安全。

金湖分局表示，有鑑於工程施作期間，對太武山周邊交通往來勢必造成重大影響。警方將增派警力於重要路口加強交通疏導，以疏緩車輛壅塞情形；另針對該路段交通壅塞情形，相關改道替代方案：

1.金沙鎮沿環中路往金湖方向：建議可改走環島北路轉瓊徑路，接續環島南路往山外行駛。

2.金城鎮(沿伯玉路或經武路)往金湖方向：建議行至瓊徑路(小徑圓環)、經武路口（高粱酒瓶地標）右轉，接環島南路往山外行駛。

3.金湖鎮沿太湖路往太武山方向：建議行至新市圓環即改由市港路右轉環島南路行駛。

金湖分局也呼籲，太湖路一段道路封閉施工，周邊替代道路可能會發生車輛壅塞情形，造成許多用路人不便，提醒民眾可避開尖峰時段，提早出門，以避免塞於車陣中，共體時艱渡過這段交通黑暗期。

為進行太湖路道路拓寬改善工程刨鋪AC作業需要，將自12月1日起至12日止，連續12日封閉道路施作。圖／金湖鎮公所提供
為進行太湖路道路拓寬改善工程刨鋪AC作業需要，將自12月1日起至12日止，連續12日封閉道路施作。圖／金湖鎮公所提供

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