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不再人工抄表 中山大學打造5G智慧污水處理場

中央社 / 高雄24日電

中山大學在校內建置南部大專校院唯一「5G校園實驗網示範場域」，結合智慧物聯網，打造「智慧污水處理場」，只要透過手機平板，就可線上監控污水淨化情形，確保水質正常。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，已在校內建置5G網路機房，更在校內提供三大「5G實驗場域」，其中包括用5G智慧物聯網打造的「智慧污水處理場」。

中山大學電機系教授兼無線寬頻通信中心主任許蒼嶺說明，過去在人工管理年代，污水處理場管理人員須每天不定時到污水處理場「抄表」，查看電、水表，掌握場區電力供應是否正常，及全校的生活污水累積水量，而且還需透過手持式水質感測器，才能掌握污水酸鹼值。

許蒼嶺表示，無線寬頻通信中心在今年5月為校內的污水處理場，建置一套「5G共桿智慧物聯網平台」；由電機系研究生在他指導下開發的這套系統，可將即時監測到的污水處理場數位電表、流量感測器及水質感測器等龐大數據傳送到管理平台，助隨時監控污水場狀況，一旦出現異常，系統還會發出警示簡訊，提醒管理人員盡快處理。

許蒼嶺說，教育部推動「5G校園實驗網示範場域計畫」，全台只核定中山大學、台灣大學及陽明交通大學等3所大學。中山大學已設置海岸安全智慧監控及無人機自動巡航等5G實驗場域，接下來更將首辦「5G校園實驗場域創新應用競賽」，鼓勵大專院校學生研發創新，期能培育更多人才。

污水 中山大學 物聯網

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