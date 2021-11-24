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又傳羅智強選高雄市長 綠議員酸「韓國瑜殷鑒不遠」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨副祕書長羅智強擁有網路高聲量，11月6日在高雄市黨部夜談很受歡迎。本報資料照
國民黨副祕書長羅智強擁有網路高聲量，11月6日在高雄市黨部夜談很受歡迎。本報資料照

國民黨台北市議員羅智強月初為公投夜宿高市黨部，兩天活動展現高人氣，此後不斷傳出參選高雄市長消息。高市黨部主委許福明今天表示，羅智強是國民黨中生代的明日之星，擁有網路高聲量與破百萬支持者，若有意參選是「這是好事一樁」。民進黨議員則說，高雄市民願意給任何人機會，但也以「韓國瑜殷鑒不遠」當例子，基層期待一個誠心誠意、盡心盡力的人選。

有意參選高雄市三民區議員的前桃園市議員王浩宇昨在臉書說「羅智強好像真的要選高雄」。今早國民黨主席朱立倫到台南宣傳公投暨黨慶活動，媒體問及「羅智強可能南下選高雄市長」問題。朱立倫表示，他剛從高雄過來，從來沒聽過這樣的新聞、這樣的消息，現階段國民黨全力推四大公投。

今早，高雄市長陳其邁二度被問及羅智強參選高雄市長問題，都以「不評論」回應外界提問。前鎮、小港選區議員陳致中則是說，高雄是包容之都，市民願意給任何政黨及人選表現機會，但前提在於是否真心為高雄打拚，而不是政治算計利用的工具；韓國瑜的殷鑑不遠，奉勸各方欲角逐港都之英豪，誠心誠意、盡心盡力、做暝做日才是基層深切期待。

外傳國民黨地方大老北上邀請羅智強南下參選市長，高雄市黨部主委許福明否認知情，並說他也是從媒體報導得知。許福明表示，羅智強是國民黨中生代的明日之星，在網路上擁有高聲量與破百萬支持者，他是非常具有爆發力和戰鬥力的人選，如果有參選意願，「這是好事一樁」。許福明說明，近期黨部積極尋覓有意參選市長的優秀人才，會在黨中央提名機制和規定時程內，提出最有勝選機會的人選投入明年市長選戰。

國民黨議員黃紹庭說，南部注重人與人間的情感連結，任何有意願參選的人都要快點經營地方，早日深耕基層。

國民黨主席朱立倫（右五）今早到台南參加黨慶活動。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫（右五）今早到台南參加黨慶活動。圖／國民黨提供

羅智強 高雄市 國民黨

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