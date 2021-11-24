高醫助30年老菸槍擊敗癌症 肺活量好一口氣爬5樓

一名六旬婦人抽菸30年導致嚴重肺阻塞，並遭診斷出肺腺癌，經高醫附設中和醫院診治，手術後透過戒菸、胸腔復健和規律運動，恢復到可以爬5樓回住家都不會喘，「顛倒更勇」。

居住於高雄、63歲的林高女士今天出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦的「拒癌為友，讓肺延年」活動分享，自己因患有鼻塞、過敏，誤信抽菸可讓鼻子暢通，沒想到一抽上癮，30多年來每天1包，卻換來咳嗽、呼吸困難、走路會喘的問題，嚴重時連穿衣服都有困難。

高醫肺癌團隊召集人楊志仁醫師在活動中表示，林高女士最初因肺炎導致喘和感染住院，出院後仍有嚴重的慢性肺阻塞；而且又因有定期追縱，在4年前發現右上肺有約2公分腫瘤，診斷為肺腺癌第一期，手術切除後開始長期門診追蹤，持續使用吸入型藥物、接受胸腔復健及戒菸治療，至今腫瘤沒有復發的跡象。

林高女士說，自己「手術後『顛倒勇』」，5樓住家沒有電梯，以前每爬一層樓就氣喘吁吁、必須休息，現在可以一口氣爬5樓不會喘；術後她不再碰菸，並靠游泳、登山及健走來增強肺活量，「感謝醫師讓我恢復呼吸順暢」。

楊志仁指出，重度抽菸病人罹患肺癌就算有定期照X光，也不容易早期診斷，且病人常合併肺阻塞，一動就喘、無法開刀，雖然少數病患也許可以接受免疫療法，但對傳統化學治療通常反應不佳。他說，戒菸是治療的第一步，並搭配適當吸入型藥物、積極做胸腔復健、定期接受低劑量斷層檢查，都有助於預防與治療肺癌。

內科部主任許超群引述國健署的統計表示，第一期肺癌5年存活率約8成左右，拖到第四期存活率只剩下1成；十幾年前能夠開刀的病人只有2成，目前已提升到5成，除民眾對於自身健康的重視外，近年以「胸腔低劑量電腦斷層」進行篩檢，有助於早期發現肺癌。

他指出，低劑量斷層篩檢可降低約20%的肺癌死亡率。目前台灣肺癌學會建議50至80歲重度抽菸、持續抽菸或戒菸未滿15年的高危險群定期做低劑量斷層檢查，此外有家族史、肺病史或暴露於有氡、石綿等材質環境者也可以諮詢醫師。

副院長戴嘉言也表示，據WHO統計，肺阻塞在全球10大死因中高居第3，單2020年就約有300多萬人死於肺阻塞；在台灣，肺癌長年高居國人癌症之首，肺阻塞及肺炎也都在國人10大死因之列，呼籲民眾注意呼吸道健康。