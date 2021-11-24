避免房價炒作上漲 陳其邁宣布高雄將推囤房稅

財政部昨天邀18個縣市討論房屋稅議題，盼台中、高雄等房價漲幅較大縣市能依囤房戶數訂定差別稅率。高雄市長陳其邁今天表示，會推動囤房稅，最快今年將自治條例送議會審議。

高雄市財政局長陳勇勝昨天接受中央社記者訪問表示，台積電至高雄設廠使房價漲了不少，將審慎評估訂定「囤房稅」差別稅率。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，高雄市會推動囤房稅，因為房屋是用來居住使用，不是用來囤積炒作。

陳其邁說，地方政府對房屋稅有調整空間，會經過市政會議跟議會，以自治條例方式處理。主要調整有3原則，落實居住正義、不影響自住房屋、不讓房東把稅率或負擔轉嫁給房客。

陳其邁指出，現在高雄市房屋約有106萬戶，屬非自用住宅約有8.4萬戶。高雄市也即將推動興建1萬500戶社會住宅。同時加強稽查預售屋紅單是否涉炒作，並持續推動包租代管及租金補貼等政策。

陳其邁說，最重要的是讓年輕人居住獲得保障，不僅是租金降低，也要有合理房價。最快這個議會會期或今年底，就會把相關條例送到議會審議。房子屬於消費財，不是用來炒作投資，讓房價合理至關重要。

陳其邁並指，高雄市囤房稅採差別稅率，相關細節及配套會再討論，高雄市跟其他縣市狀況也有所不同。

此外，台南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗秒殺，有媒體詢問高雄施打量能。陳其邁說，高雄施打量能較充足，也有比較多施打站點施打。市府為提高施打率送米，也到捷運站、賣場等設施打站。最新統計高雄市第1劑疫苗施打率76%，第2劑約49%。