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高雄跨年開場嘉賓揭曉 「九澤CP」+鼓鼓呂思緯震撼登場
高雄跨年晚會開場卡司今天揭曉，蓬萊舞台將由超人氣偶像男團「九澤CP」陳零九、邱鋒澤擔綱，「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯今年也將帶著創作歌曲登場，high翻港都！
2022高雄跨年首創雙製播，打造4金雙舞台。其中主打流行卡司的「蓬萊舞台」邀到創作掛的「九澤CP」陳零九、邱鋒澤以及鼓鼓呂思緯，明年將在高雄流行音樂中心舉辦演唱會的鼓鼓，也提前將演唱會精華搬到高雄跨年舞台。
在南台灣擁有大批年輕粉絲的「九澤CP」，今年9月在第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，演唱多首金曲展現絕佳默契，這次連袂為高雄跨年開場，揚言要秋歌迷尖叫到燒聲。
鼓鼓呂思緯在今年首度擔任金曲獎頒獎典禮紅毯主持，流暢口條受到外界讚賞。他曾擔任張惠妹阿密特鼓手也創作詞曲，曾獲MTV等各大音樂獎項。
高市府表示，2022高雄跨年活動是「2022台灣燈會」的會前會，今年打造全台唯一4金雙舞台，話題熱度持續延燒。
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