國際藝術島融合地方人文 創造馬祖新價值

馬祖國際藝術島將在110年2月12日開幕，文化總會與連江縣政府攜手打造10年計畫，盼藝術力為島嶼導入設計思維，融合地方人文，轉化馬祖能量，透過藝術創造馬祖新價值。

為深入了解明年馬祖結合藝術創作、建築轉譯、公共景觀所打造的國際藝術島發展，文化總會秘書長林錦昌、行政院政務委員張景森21日至今天走訪馬祖各地，如藝術島啟動第一站的梅石特約茶室，及未來透過建築設計力轉譯的軍事據點。

文化總會秘書長林錦昌接受記者訪問表示，國際藝術島目標將馬祖打造為連結台灣與世界的藝術島，10年深耕與轉化發展，馬祖過去是所謂軍事前線國防重地，希望未來可以成為藝術前線，成為重要的文化堡壘。

過去馬祖因交通不便而顯得邊陲，又因戰地較晚被外界認識，藝術島佈局能否讓馬祖脫離邊陲的角色，也讓台灣文化看見馬祖而更為多元。文化總會秘書長林錦昌接受記者訪問表示，台澎金馬都是同島一命，並沒有誰是主體或邊陲，就像防疫時不管是哪個離島，一起面對困難而構成台灣防疫線的共同體。

林錦昌表示，馬祖戰地文化、空間轉譯、再造歷史現場累積的豐富度，無法透過一次性藝術活動完整呈現，必須像品酒慢慢感受體會，長年藝術計畫因此以「島嶼釀」為題起步，希望讓馬祖在每屆藝術季發展中，持續注入新元素，與地方文化結合醞釀發展，產出超出期待的發現。

為了讓藝術呈現在地文化，而非複製他處的藝術活動形式。連江縣長劉增應接受記者訪問表示，馬祖會將藝術島作為文化治理的長期藝術行動，透過持續累積，將馬祖變成具深度文化的藝術島，以文化治理概念展現在地文化發展機會。

連江縣長劉增應指出，馬祖歷經戰地政務後，具有快速發展的基礎建設，展現的價值是「有做就好」，未來結合藝術島要展現深具質感的文化價值跟藝術性，並將文化建設成果融入生活場域，使馬祖居民在生活中暸解馬祖文化，具有文化自信而傳承；遊客也對地方深入體驗，進而愛上馬祖。