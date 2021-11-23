搶灘料羅灣更順暢 金門縣府改善營區聯外道路
金門搶灘料羅灣賽事，因只能從私人道路和兩棲偵查營營區內進出活動地點－八二據點，造成民眾及軍方困擾。縣府今天決定進行營區聯外道路改善工程，讓泳士明年起搶灘更順暢。
每年暑假辦理的搶灘料羅灣賽事，已辦理18屆，每年都吸引千名以上泳士到金湖鎮八二據點參與盛會。為了方便八二據點觀光發展及搶灘料羅灣活動順暢，提升海泳比賽環境，縣長楊鎮浯下午前往八二據點聯外道路進行場勘，與金湖鎮公所、金湖鎮民代表會、陸軍金門防衛指揮部兩棲偵察營、建設處、工務處及教育處人員，共同研商道路改善相關事宜。
楊鎮浯稍後接受媒體聯訪時表示，因目前出入八二據點方式的方式僅能採環島南路5段經由私人道路進入，再由兩棲偵查營營區內離開，造成私人道路所屬民眾及軍方困擾。
楊鎮浯說，在營區周邊闢設新道路，供民眾進出是可行方案，將先請鎮公所向國產署撥用土地，所需經費約新台幣400萬元，由縣府相關預算支應，工程全長約300公尺，預計工期80至100天。
兩棲營訓練官柯濟民說，搶灘料羅灣活動有不少中國籍人士或台灣民眾參與，一旦誤闖營區，確實會帶來不方便，樂見縣府進行八二據點聯外道路改善工程。
2022搶灘料羅灣海上長泳活動預計111年7月16日、17日登場，楊鎮浯有信心，相關道路工程將會在明年度活動前完工，讓前往金門參加活動的泳士順利進出八二據點，一起搶灘料羅灣。
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