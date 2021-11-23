快訊

周杰倫好心疼！昆凌驚傳在家中撞到頭送醫 急砍明天活動

蘇貞昌：強化超商軟硬體自我防衛能量 縮短報案時間差

搶灘料羅灣更順暢 金門縣府改善營區聯外道路

中央社 / 金門縣23日電

金門搶灘料羅灣賽事，因只能從私人道路和兩棲偵查營營區內進出活動地點－八二據點，造成民眾及軍方困擾。縣府今天決定進行營區聯外道路改善工程，讓泳士明年起搶灘更順暢。

每年暑假辦理的搶灘料羅灣賽事，已辦理18屆，每年都吸引千名以上泳士到金湖鎮八二據點參與盛會。為了方便八二據點觀光發展及搶灘料羅灣活動順暢，提升海泳比賽環境，縣長楊鎮浯下午前往八二據點聯外道路進行場勘，與金湖鎮公所、金湖鎮民代表會、陸軍金門防衛指揮部兩棲偵察營、建設處、工務處及教育處人員，共同研商道路改善相關事宜。

楊鎮浯稍後接受媒體聯訪時表示，因目前出入八二據點方式的方式僅能採環島南路5段經由私人道路進入，再由兩棲偵查營營區內離開，造成私人道路所屬民眾及軍方困擾。

楊鎮浯說，在營區周邊闢設新道路，供民眾進出是可行方案，將先請鎮公所向國產署撥用土地，所需經費約新台幣400萬元，由縣府相關預算支應，工程全長約300公尺，預計工期80至100天。

兩棲營訓練官柯濟民說，搶灘料羅灣活動有不少中國籍人士或台灣民眾參與，一旦誤闖營區，確實會帶來不方便，樂見縣府進行八二據點聯外道路改善工程。

2022搶灘料羅灣海上長泳活動預計111年7月16日、17日登場，楊鎮浯有信心，相關道路工程將會在明年度活動前完工，讓前往金門參加活動的泳士順利進出八二據點，一起搶灘料羅灣。

楊鎮浯 金門

延伸閱讀

獲全國特優村里長殊榮 許明吉連任6屆村長服務有口碑

旅台鄉親座談 楊鎮浯：加速小三通復航準備

楊鎮浯拜會陸委會主委邱太三 盼分階段復航小三通

影／消防署長親臨捐車儀式 金門議員當場咆哮氣氛尷尬

相關新聞

防疫解封高雄上呼吸道就醫人數攀升 陳其邁：快打疫苗

高雄市長陳其邁今主持市政會議暨防疫會議，隨國內疫情趨緩，各項防疫管制措施放寬，高市發現，急診監測上呼吸道症狀就醫的人數有...

獲全國特優村里長殊榮 許明吉連任6屆村長服務有口碑

今年56歲的金寧鄉后盤村長許明吉，當了快24年的村長，為人古意的他把村長當成人生的重大志業，許明吉常掛在嘴邊的一句話就是...

屏縣房價漲幅全台第2 潘孟安：建社會住宅抑房價

屏東縣議員黃明賢今天質詢屏東縣房價漲幅居全台第2，如何讓年輕人安居，縣府是否要抑制房價，縣長潘孟安表示，屏東房價漲幅大是...

高市府總預算案延遲三周 藍營總召：最快本周可付委

受城中城大火影響，高雄市府明年度總預算案尚未交付高市議會審查，三周時間過去，市長陳其邁今天擔心再拖下去不利市政建設與社福...

2022金門馬拉松休閒組將再增額千人 11月24日報名

2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，休閒組今年首次以「全線上報名方式」辦理，截至昨（22）日下午...

改造後浦12舖風華再現 金大李俊凱獲華騰獎殊榮

民國52年，陳氏族人將金城鎮後浦祠堂的東廂改為市樓店屋，畫分為12個單位，按屋收取租金被稱為「後浦陳大宗12舖」，當時是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。