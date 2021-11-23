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防疫解封高雄上呼吸道就醫人數攀升 陳其邁：快打疫苗
高雄市長陳其邁今主持市政會議暨防疫會議，隨國內疫情趨緩，各項防疫管制措施放寬，高市發現，急診監測上呼吸道症狀就醫的人數有升高趨勢。陳其邁提醒，除COVID-19之外，秋冬也是流感盛行的時節，接種疫苗是最有效的防疫策略。
今年高雄市有74萬劑流感疫苗、目前已經接種55萬劑，陳其邁呼籲市民朋友踴躍接種。同時要求衛生局加強催種，尤其需針對高齡高風險族群、校園及人口密集機構等對象加強宣導。
環保局針對秋冬季節空氣品質應變措施，多管齊下改善高雄市空氣品質，其中9、10月空品良好比例較去年同期相較，有明顯提升，分別9月從去年68.9%提升至今年97.2%、10月則從65.6%提升至82.8%。
陳其邁表示，環保局需持續落實大型工廠減排降載等防制措施，也要求持續追蹤「興達電廠燃煤3、4號機」提前114年除役規畫。另外加速輔導工廠符合本市電力設施空污排放標準，並持續推動減煤成效。在移動汙染源方面，加強宣導空品維護區政策，陳其邁也要求教育局加強公私立高中以下各級學校（含幼兒園）在空氣品質不良時，執行各項防護措施，以維護民眾與學生健康。
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