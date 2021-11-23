獲全國特優村里長殊榮 許明吉連任6屆村長服務有口碑

今年56歲的金寧鄉后盤村長許明吉，當了快24年的村長，為人古意的他把村長當成人生的重大志業，許明吉常掛在嘴邊的一句話就是「歡喜做、甘願受」，而他遇事經常是出錢又出力，成為村民口中「服務最好的村長」。金門縣長楊鎮浯今天特別約見年度全國特優村里長許明吉及績優民政人員，肯定他們為民服務辛勞。

已連任6屆的村長的許明吉，雖然年紀不大，但卻已是西半島最資深的村里長，提起他的表現，包括楊鎮浯與在場陪同的民政處長蔡西湖、金寧鄉長楊忠俊都讚譽有加，直說他在第一線協助推動縣政，幫忙縣府很多。

笑起來很緬靦的許明吉說，他在33歲當選里長，當時是村莊內的一些長輩勸進，他想說，去選選看，沒想到一做就是20多年，讓他也很意外；他很自豪在任內爭取到不少建設經費，包括后盤山至西山至后沙大排水溝整治工程，與完成轄內綠美化約一萬餘平方公尺，植樹約300餘株。

「有感於蚵民行走在泥濘地的辛勞」許明吉也積極協助爭取后沙出海口道路，此外各自然村聯外道路、產業道路及鄉村整建等，也都是他去協商爭取來的。

「服務做的最好！」楊忠俊則說，像3節的家戶配售酒作業，許明吉都會先協助鄉公所召集金寧鄉的村長溝通協商，若遇到長輩行動不便，或是無暇去買酒的民眾，許明吉也會幫忙老人家批酒甚至幫忙「宅配」送到長輩家，讓老人家倍感窩心。

楊忠俊還提及，幾乎每次遇到災情，許明吉都會帶頭率先捐款赈災，對轄內弱勢居民更是照顧，他曾聽聞有一許姓獨居老人，生活困苦無依無靠，許明吉不僅全力照顧、協助送餐，還持續照料其生活至105年因病往生，並將住院醫療、申請看護乃至其喪葬費用等一手包辦，頗受鄰里讚揚。甚至先前有內政部的表揚，他也因為怕去台灣，村民會找不到他，而選擇缺席，種種的服務精神，相當值得學習。