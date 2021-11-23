改善高市鳳山區淹水 水利局打造小貝湖調洪、環湖步道

高市鳳山行政中心一帶常遇雨則淹，居民苦不堪言，為改善淹水狀況，水利局打算在小貝湖、漲皮湖、熱帶園藝試驗所等地施作微滯洪調節工程，工程預計在明年5月完工。未來小貝湖採開放式空間，並在試驗分所範圍規畫環湖步道，可兼具調洪功能與民眾休憩。

水利局說明，北鳳山區地勢東北高西南低，熱帶園藝試驗所、小貝湖及漲皮湖地勢較高，而文華里文化路及忠孝里、忠義里光復路鳳山行政中心一帶地勢相對較低，容易造成積淹水。經檢討後，規畫在園藝試驗所利用現有調節池、小貝湖、漲皮湖等，藉由原有池體蓄留雨水，達成出流管制。

但土地所屬機關多，今高雄市副市長林欽榮與相關單位開會協商。林欽榮為協調小貝湖、漲皮湖等治水用地問題，今與農委會、營建署、水利署、鳳山熱帶園藝試驗所等單位協商。園藝試驗分所同意未來八德路北側三角區逐步供進行微滯洪空間改造及圍牆綠美化。

漲皮湖地區國產署土地，將以「經濟部水利署暨所屬機關辦理在地滯洪獎勵及補償作業要點」，以在地滯洪補償方式辦理取得土地同意，加速滯洪調節工程進行。

另外，水利局也於上月展開曹公圳、鳳辦綠地、青年公園滯洪池等整治工程，總經費約4250萬元。3項工程都要趕在明年汛期前完工，預計改善周遭忠義里、忠孝里、曹公里、鎮西里淹水問題。