高市府總預算案延遲三周 藍營總召：最快本周可付委

受城中城大火影響，高雄市府明年度總預算案尚未交付高市議會審查，三周時間過去，市長陳其邁今天擔心再拖下去不利市政建設與社福推動。市議會國民黨團總召童燕珍表示，本周四中午三黨將會進行協商，國民黨在以火災相關局處必須提出精進報告為前提下，原則上同意總預算付委，最快本周可交付，各委員會即可分組審查。

10月14日高雄發生城中城大樓火災事故，46名住民不幸罹難。11月4日市府將明年度總預算案交付高市議會，國民黨、無黨籍議員認為，事故後僅工務局長與消防局長下台負責，市長陳其邁缺席事故調查記者會，另僅兩名局長下台未負起完全政治責任，負責層級不夠，市府對不起罹難者，最後以31票反對比26票同意，退回市府年度總預算。

民進黨團多次要求國民黨團以市民福祉為重，但國民黨內部意見整合也不易，今天終於達成初步共識。在議長曾麗燕協調下，國民黨團、民進黨團與無黨團結聯盟預計周四中午進行協商，會中討論付委日期。

國民黨總召童燕珍指出，大火不是只有消防與工務責任，另涉及民政、社政與警察業務，黨內同仁有共識，其他局處也必須比照消防與工務提出精進報告，以此為總預算案的交付前提，「不寫出來預算不可能交付，民眾也會不放心」，國民黨會以這樣的立場進行黨團協商，最慢下周、最快這個禮拜可以決定交付日期，當天付委當天就可以分組審查。