屏縣房價漲幅全台第2 潘孟安：建社會住宅抑房價

屏東縣議員黃明賢今天質詢屏東縣房價漲幅居全台第2，如何讓年輕人安居，縣府是否要抑制房價，縣長潘孟安表示，屏東房價漲幅大是因基期較低，縣府已規劃興建社會住宅平抑房價。

國民黨縣議員黃明賢今天質詢指出，根據統計，過去10年來屏東縣的房價指數上漲92.7%，僅次於花蓮縣，居全台第2，去年第3季屏東縣不動產平均單價突破新台幣13萬元，至今漲幅已超過2位數，尤其演藝廳附近，漲幅最大。

黃明賢說，安居樂業是縣府施政核心，日益高漲房價如何讓年輕人安居。他說，高鐵延至屏東，規劃在六塊厝興建的屏東科學產業園區、健康產業園區及實驗學校都是帶動屏東房價高漲原因，但這些建設都只是在規劃中，房價就已漲翻。

黃明賢質詢潘孟安，房價是否有過熱情形，縣府是否要出手抑制房價或針對不當炒房進行查核。

潘孟安答覆表示，屏東這幾年房價漲幅大，是因過去的房價基期較低，加上這幾年公共建設陸續到位，讓民眾對於宜居城市有信心，但縣府不希望藉此哄抬房價，導致年輕人買不起房子，縣府正緊盯預售屋紅單交易，並提供年輕人的購屋利息補貼，減輕民眾負擔。

潘孟安指出，目前縣府與營建署合作，在屏東市演藝廳旁要興建520戶的社會住宅，基地位於黃金地段，只租不售，要讓到屏東創業、求學的年輕人有地方住，也提供給經濟弱勢者，以平抑房價。

潘孟安也表示，縣府也在盤點人口密集鄉鎮市如潮州鎮、東港鎮、內埔鄉和恆春鎮等的公有地，與營建署合作繼續推出社會住宅，以平抑房價和物價。