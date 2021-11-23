2022金門馬拉松休閒組將再增額千人 11月24日報名
2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，休閒組今年首次以「全線上報名方式」辦理，截至昨（22）日下午報名已達11000人，全數額滿；縣府今天宣布，為服務不擅使用網路報名鄉親，將再增額1000名，將於明日起在各鄉鎮公所櫃檯提供報名，歡迎有需要之縣民踴躍前往報名。
縣府教育局今天表示，因新冠疫情影響，縣府為減少群聚、落實實名制及分流起跑，明年的金門馬休閒組僅收取宅配費用，休閒組線上報名踴躍，縣府為服務不擅使用網路報名鄉親一同參與賽事再增額1000名，分別是烈嶼鄉100人、金城鎮300人、金寧鄉200人、金沙鎮200人、金湖鎮200人，各鄉鎮額滿為止。
各鄉鎮公所的報名時間從11/24(週三)上午8時30分至11/26(週五)下午5時，各鄉鎮將開設「2022金門馬拉松休閒組線上報名諮詢及報名櫃台」，歡迎有需要之縣民踴躍前往報名。
教育處也說，現場報名資格需為金門縣縣籍縣民，請攜帶所有報名選手之身分證正本或影本皆可，現場將進行身分檢驗；前往現場報名之縣民所需攜帶資料，如下：
(一)所有想要報名者之個人資料，含1.姓名、2.身分證字號、3.出生年月日、4.電子信箱、5.衣服尺寸(僅提供L或XL)
(二)宅配寄送地址及聯絡人電話。
(三)統一「現金」繳付宅配費(宅配費費用)
有關2022金門馬拉松休閒組線上報名諮詢及報名櫃台相關問題請上「金門馬拉松」或「金門教育fun學趣」粉絲專頁，或電洽金門縣政府教育處 082-325630#62492 李先生。
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