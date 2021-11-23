快訊

「聰明又狡猾」槍手從高雄直奔新店 襪包槍丟水溝悠然逃陸

「茶金」劇情悖離史實粉專遭灌爆 公視道歉：未能清楚交代

2022金門馬拉松休閒組將再增額千人 11月24日報名

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，圖為2019年的海龍蛙兵參賽，。圖／縣府提供
2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，圖為2019年的海龍蛙兵參賽，。圖／縣府提供

2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，休閒組今年首次以「全線上報名方式」辦理，截至昨（22）日下午報名已達11000人，全數額滿；縣府今天宣布，為服務不擅使用網路報名鄉親，將再增額1000名，將於明日起在各鄉鎮公所櫃檯提供報名，歡迎有需要之縣民踴躍前往報名。

縣府教育局今天表示，因新冠疫情影響，縣府為減少群聚、落實實名制及分流起跑，明年的金門馬休閒組僅收取宅配費用，休閒組線上報名踴躍，縣府為服務不擅使用網路報名鄉親一同參與賽事再增額1000名，分別是烈嶼鄉100人、金城鎮300人、金寧鄉200人、金沙鎮200人、金湖鎮200人，各鄉鎮額滿為止。

各鄉鎮公所的報名時間從11/24(週三)上午8時30分至11/26(週五)下午5時，各鄉鎮將開設「2022金門馬拉松休閒組線上報名諮詢及報名櫃台」，歡迎有需要之縣民踴躍前往報名。

教育處也說，現場報名資格需為金門縣縣籍縣民，請攜帶所有報名選手之身分證正本或影本皆可，現場將進行身分檢驗；前往現場報名之縣民所需攜帶資料，如下：

(一)所有想要報名者之個人資料，含1.姓名、2.身分證字號、3.出生年月日、4.電子信箱、5.衣服尺寸(僅提供L或XL)

(二)宅配寄送地址及聯絡人電話。

(三)統一「現金」繳付宅配費(宅配費費用)

有關2022金門馬拉松休閒組線上報名諮詢及報名櫃台相關問題請上「金門馬拉松」或「金門教育fun學趣」粉絲專頁，或電洽金門縣政府教育處 082-325630#62492 李先生。

2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，圖為2019年的悍馬車開道。圖／縣府提供
2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，圖為2019年的悍馬車開道。圖／縣府提供

金門 馬拉松

延伸閱讀

跑友注意囉！ 2020金門馬限量紀念品 11/24重啟販售

停辦2年後復辦 2022金門馬拉松還有名額

林依晨女兒「彌月禮盒」爆紅　店家爆單超出負荷急推新措施

金門馬休閒組今晚6時線上報名 參賽者可獲高粱酒與T恤

相關新聞

跨年夜旅館近滿房 高市府稽查房價避免哄抬

高雄跨年傳出旅館房價飆漲至一晚2萬元，市長陳其邁今早受訪宣示，若有業者哄抬價格涉及違法定會「嚴辦速辦」。市府觀光局進一步...

2022金門馬拉松休閒組將再增額千人 11月24日報名

2022金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，休閒組今年首次以「全線上報名方式」辦理，截至昨（22）日下午...

改造後浦12舖風華再現 金大李俊凱獲華騰獎殊榮

民國52年，陳氏族人將金城鎮後浦祠堂的東廂改為市樓店屋，畫分為12個單位，按屋收取租金被稱為「後浦陳大宗12舖」，當時是...

古早每通5角良心電話 來科工館「電信@臺灣」特展懷舊

高雄科學工藝博物館展示廳「電信@臺灣」，展場設置了仿舊的「電信雜貨店」，學習有趣的電信知識，像 1952年有所謂的「良心...

產業用地缺500公頃 陳其邁：不能漫無目的開發工業區

台積電宣布投資高雄帶動產業鏈移動，近年企業用地需求約1300公頃，市府經發局估算約有500公頃用地缺口，議員陳致中今日質...

高市飯店房價高漲 陳其邁：嚴查嚴辦

高雄今年跨年晚會主打雙舞台，4K表演、主持陣容，加上天團「五月天」睽違4年，今年跨年夜將回到世運主場館開唱，掀起一波高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。