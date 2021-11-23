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改造後浦12舖風華再現 金大李俊凱獲華騰獎殊榮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「後浦陳大宗12舖」近期改造工程完工，設計人金門大學建築系講師李俊凱因該案獲得亞太華人設計邀請賽（華騰獎）第一名「金鑽獎」。記者蔡家蓁／攝影
「後浦陳大宗12舖」近期改造工程完工，設計人金門大學建築系講師李俊凱因該案獲得亞太華人設計邀請賽（華騰獎）第一名「金鑽獎」。記者蔡家蓁／攝影

民國52年，陳氏族人將金城鎮後浦祠堂的東廂改為市樓店屋，畫分為12個單位，按屋收取租金被稱為「後浦陳大宗12舖」，當時是金門最熱鬧的街頭，後來年久失修，一直到近期改造工程完工，設計人金門大學建築系講師李俊凱因該案獲得亞太華人設計邀請賽（華騰獎）第一名「金鑽獎」，才讓老街的風華再現。

「陳12舖」位於金城鎮後浦中興路、莒光路口，是陳氏宗祠旁面街的連棟建築，10年前，陳氏宗親會為了打造金城歷史街區，在陳氏祠堂周邊進行風貌改造計畫，分5期進行，依序是藝文16舖、祠前三店舖、陳氏宗祠、至孝堂和東廂12舖。

其中，第5期工程東廂12舖於106年啟動修復計畫，108年動工，由傳統大木匠師陳榮文團隊施工，今年完工。

李俊凱表示，12舖的修復定調為「民國30至50年代後浦街風華價值的再現」，延續當時的建築技術與美學手法；建築格局為連棟2樓沿街店鋪式建築，1樓為店鋪使用，2樓整層共同使用，尤其花磚和開窗方式，都保有30到50年代的元素。李俊凱說，此是他從業20年的巔峰代表作，不但為金門老街盡分心力，也讓全世界看到金門的美。

他也表示，本次獲獎作品為閩南金門陳氏大宗祠、十二鋪老街改造項目，有關建築物本體暨立面風貌改善部份，從對周邊街區歷史的研究，對其歷史架構下之風貌形式，調查與分析包括立面開口形式、數量、構成比例，經過規畫單位以符合現今民眾團體使用需求、機能之考慮後，進行組合操作，並找出適合的風貌形式，過程由公部門監督，完成後交付民間團體管理、使用、經營、維護。

李俊凱因「閩南金門陳大宗12舖老街改造項目」，獲得2020-2021年度華騰獎建築規畫設計類金鑽獎。他說，老街修復向來不是華騰獎得獎的主流項目，相信是他對金門老街修復展現的熱情感動了評審而獲獎。

金大校長陳建民也相當肯定李俊凱，他說此次設計作品大賽，經過長達一年的甄選，李俊凱與來自中國大陸、香港、台灣、義大利、法國等國家和地區的傑出設計師競技，獲得第一名的佳績，足證金大在設計方面的成就。

「後浦陳大宗12舖」的修復定調為「民國30至50年代後浦街風華價值的再現」，延續當時的建築技術與美學手法。記者蔡家蓁／攝影
「後浦陳大宗12舖」的修復定調為「民國30至50年代後浦街風華價值的再現」，延續當時的建築技術與美學手法。記者蔡家蓁／攝影
「後浦陳大宗12舖」的修復尤其在花磚和開窗方式，都保有30~50年代的元素。記者蔡家蓁／攝影
「後浦陳大宗12舖」的修復尤其在花磚和開窗方式，都保有30~50年代的元素。記者蔡家蓁／攝影
「後浦陳大宗12舖」的修復尤其在花磚和開窗方式，都保有30~50年代的元素。記者蔡家蓁／翻攝
「後浦陳大宗12舖」的修復尤其在花磚和開窗方式，都保有30~50年代的元素。記者蔡家蓁／翻攝

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