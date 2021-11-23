跨年夜旅館近滿房 高市府稽查房價避免哄抬

高雄跨年傳出旅館房價飆漲至一晚2萬元，市長陳其邁今早受訪宣示，若有業者哄抬價格涉及違法定會「嚴辦速辦」。市府觀光局進一步表示，高雄旅宿業的訂房率超過九成，觀光局及消保官即起稽查房價，若查獲業者任意漲價，超過報備房價將依規定按次罰鍰。

高雄跨年晚會打造蓬萊、高流雙舞台，另加人氣天團「五月天」在高雄世運主場館開唱。市長陳其邁上周就在議會宣告大家要快訂跨年住宿，否則要去高雄朋友家借住一晚。不料這兩天就傳出業者疑似藉機哄抬情事，陳其邁今天在議會說要「嚴辦速辦」不姑息。

市府觀光局估算高雄旅宿業訂房已逾九成，港灣有旅宿業者一晚收費2萬。御宿旅館集團總裁劉坤福指出，集團經營高雄轄內16間商旅、摩鐵，跨年夜幾乎滿房，他也公開呼籲同業，切勿殺雞取卵，趁勢亂漲價。

觀光局主秘孫春良指出，高雄市旅宿住房率從國慶煙火開始提升，跨年夜住宿需求大於供給，有些旅宿業者希望提高房價以彌補疫情期間損失，絕多數業者都遵守規定，遭消費者指控的業者昨天規勸後將網站資訊撤下，今早符合規定，市府也呼籲業者要在價格區間內制定房價，勿讓觀光客覺得被剝削、產生不良觀感。

觀光局指出，依「觀光旅館業管理規則」，旅館業應將客房價格報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，如果民眾發現被惡意哄抬價格，可向觀光局申訴，若非屬高市觀光局管轄的觀光旅館有違法，市府也會移送交通部觀光局查察，若有違規，主管機關得令限期改善，或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。