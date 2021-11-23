快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

中職第6隊有譜？陳其邁：中華電信看過澄清湖球場

中央社 / 高雄23日電

中華職棒會長蔡其昌曾拜會中華電信，討論中職第6隊事宜；高雄市長陳其邁今天表示，高市府歡迎職棒第6隊落腳高雄，他並透露，中華電信有到澄清湖球場看過場地，並感到非常滿意。

蔡其昌10月曾拜會中華電信，討論中職第6隊，中華電信當時也表示，對所有可能的合作方案皆進行整體評估。蔡其昌昨天也對媒體透露，盼「運動產業發展條例」修法近期三讀通過，中華電信等立法院三讀通過後，會進行正式最後評估。

陳其邁今天上午在議會接受媒體聯訪，被問到高雄是否爭取作為職棒第6隊的主場時說，中華電信成立職棒第6隊有涉及修法部分，但站在高市府立場，當然歡迎職棒第6隊落腳高雄。

陳其邁說，中華電信近年在亞洲新灣區投資，發展5G AIoT創新園區，也扶植很多新創事業提供場地，市府過去已與中華電信有緊密合作，「他們也看過澄清湖球場場地，非常滿意」。

陳其邁說，如果中華電信克服法規規定後成立職棒第6隊，高市府會全力爭取到高雄，幫助高雄職棒發展，也讓高雄成為中華電信職棒隊的家。

體壇人士昨天在蔡其昌等人陪同下，到立法院拜會各黨團，呼籲盡速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因。

陳其邁 蔡其昌 立法院

延伸閱讀

跨年住宿房價飆漲 陳其邁：強力稽查、嚴辦速辦

推廣永續行動 立院副院長蔡其昌遭紙風車打到貼藥布

高市飯店房價高漲 陳其邁：嚴查嚴辦

爭取職棒第6隊落腳高雄 陳其邁:中華電信已看過澄清湖

相關新聞

小露性感令人驚豔 陳其邁妻子吳虹露蠻腰出席設計展走秀

「南方New Force時尚新勢力－永續時尚在高雄」設計大展，即日起至11月29日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3倉庫盛大展開...

首座短期科研火箭發射場 屏東旭海部落會議有條件同意

科技部選在屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做短期科研探空火箭發射場域，供大學在合法場域進行探空火箭發射研究，因位於原住民...

產業用地缺500公頃 陳其邁：不能漫無目的開發工業區

台積電宣布投資高雄帶動產業鏈移動，近年企業用地需求約1300公頃，市府經發局估算約有500公頃用地缺口，議員陳致中今日質...

高市飯店房價高漲 陳其邁：嚴查嚴辦

高雄今年跨年晚會主打雙舞台，4K表演、主持陣容，加上天團「五月天」睽違4年，今年跨年夜將回到世運主場館開唱，掀起一波高雄...

爭取職棒第6隊落腳高雄 陳其邁:中華電信已看過澄清湖

中職第6隊日前有了新進展，中華職棒會長蔡其昌昨表示，期望「運動產業發展條例」第26條之2在一、兩周內可以三讀通過，中華電...

高流開幕季獨缺客家音樂 議員痛批「比藐視還藐視」

斥資近70億元的高雄流行音樂中心（簡稱高流）上月底開幕，後續系列活動獨缺客家音樂，此現象引發國民黨客籍議員鍾易仲不滿，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。