中職第6隊有譜？陳其邁：中華電信看過澄清湖球場

中華職棒會長蔡其昌曾拜會中華電信，討論中職第6隊事宜；高雄市長陳其邁今天表示，高市府歡迎職棒第6隊落腳高雄，他並透露，中華電信有到澄清湖球場看過場地，並感到非常滿意。

蔡其昌10月曾拜會中華電信，討論中職第6隊，中華電信當時也表示，對所有可能的合作方案皆進行整體評估。蔡其昌昨天也對媒體透露，盼「運動產業發展條例」修法近期三讀通過，中華電信等立法院三讀通過後，會進行正式最後評估。

陳其邁今天上午在議會接受媒體聯訪，被問到高雄是否爭取作為職棒第6隊的主場時說，中華電信成立職棒第6隊有涉及修法部分，但站在高市府立場，當然歡迎職棒第6隊落腳高雄。

陳其邁說，中華電信近年在亞洲新灣區投資，發展5G AIoT創新園區，也扶植很多新創事業提供場地，市府過去已與中華電信有緊密合作，「他們也看過澄清湖球場場地，非常滿意」。

陳其邁說，如果中華電信克服法規規定後成立職棒第6隊，高市府會全力爭取到高雄，幫助高雄職棒發展，也讓高雄成為中華電信職棒隊的家。

體壇人士昨天在蔡其昌等人陪同下，到立法院拜會各黨團，呼籲盡速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因。