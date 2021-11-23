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跨年住宿房價飆漲 陳其邁：強力稽查、嚴辦速辦

中央社 / 高雄23日電

高雄跨年夜活動多，包括知名樂團五月天將到高雄辦跨年演唱會，導致旅館一房難求、價格飆升。高雄市長陳其邁今天說，將強力稽查住宿房價，若涉違法，會嚴辦速辦。

高雄跨年夜，除了市府舉辦的雙舞台跨年活動，五月天也將到高雄舉辦跨年演唱會，導致高雄旅宿幾乎一房難求，還有業者住宿1晚開價破新台幣2萬元惹議。

陳其邁上午在議會接受媒體聯訪時表示，高雄從12月跨年到明年台灣燈會，都會有很多客人來高雄，要好好善待客人，如有藉機哄抬或用離譜、不合理行情等情形，涉及違法部分，一定嚴辦速辦。

陳其邁說，高雄熱情歡迎客人來作客，也要善盡地主責任，所以拜託觀光業者一起扮演好熱情的地主角色，他也會要求觀光局和消保官強力稽查。

高市府今年舉辦跨年活動，採「蓬萊舞台」和「高流舞台」雙舞台設計。市府文化局今天發布新聞稿公布相關卡司，除蓬萊舞台由藝人吳姍儒與浩角翔起主持，高流舞台則邀請「棉花糖」、「Crispy脆樂團」及「吾橋有水」等樂團演出。

民進黨高市議員陳致中上午在議會質詢時，關心五月天是否可能在演唱會前，先到市府的跨年活動亮相演出？陳其邁答詢說，他不能爆雷，要「好酒沉甕底」。

為了爭取五月天重回高雄演唱，陳其邁說，他上任市長後，就用很多具體行動來表達及爭取五月天重回高雄演唱，也曾致電多人，展現誠意，感謝五月天讓高雄美夢成真。

陳其邁並表示，市府跨年活動陣容堅強、節目精彩，對於交通、住宿、防疫等，市府也會做好準備因應，請民眾放心。

跨年 陳其邁 演唱會

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