高市飯店房價高漲 陳其邁：嚴查嚴辦

高雄今年跨年晚會主打雙舞台，4K表演、主持陣容，加上天團「五月天」睽違4年，今年跨年夜將回到世運主場館開唱，掀起一波高雄飯店訂房熱，也出現飯店業者調整房價，房價更飆漲至2萬元的高價。高雄市長陳其邁表示，高雄跨年到明年台灣燈會等活動，屆時會有很多人到高雄作客，如有業者藉機哄抬價格，涉及違反法令的部分一定嚴辦速辦。

陳其邁呼籲，觀光業者能扮演好熱情主人的角色，善待來到高雄的客人，觀光局、消保官也會加強稽查，確保住宿房價穩定。

高雄市議員陳致中今質詢時問陳其邁，「總統說你很煩，為了台積電，日也打、夜也打，市長你也是半夜打給五月天的阿信嗎？」陳其邁說，我沒有半夜打給五月天，但晚上睡前想到五月天的事情還沒處理好，就會打給隔壁的（指質詢時坐在市長旁的副市長史哲）。

陳其邁表示，五月天是高雄人美好的共同記憶，他知道高雄人都引頸期盼五月天再回到高雄開唱，「當了市長後我就一直把這件事情放在心上，也透過共同的朋友一起努力。」