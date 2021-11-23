爭取職棒第6隊落腳高雄 陳其邁:中華電信已看過澄清湖

中職第6隊日前有了新進展，中華職棒會長蔡其昌昨表示，期望「運動產業發展條例」第26條之2在一、兩周內可以三讀通過，中華電信目前在等立法院三讀通過後，會進行正式最後評估。目前六都只剩高雄市沒有城市棒球隊，對此高雄市長陳其邁表示，站在高雄市政府的立場，歡迎職棒第6隊落腳高雄，一定會全力爭取，希望中華電信在克服法規的部分後如成立職棒隊能落腳高雄。

中華職棒會長蔡昌達日前則說過，高雄市很熱情，提出澄清湖球場周邊整體開發，也包括通過運動產業發展條例。陳其邁表示，中華電信團隊已至澄清湖棒球場看過，對整體環境也很滿意。

陳其邁也提到，中華電信與高市府已合作多時，中華電信是亞洲新灣區最大的電信商，全力與市府合作、投資5GAIoT新創園區，也扶植許多新創團隊。