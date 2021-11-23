南國漫讀節帶讀者上山下海 27日起推「海派屏東」

中央社 / 屏東縣23日電

南國漫讀節27日起推出延伸活動「海派屏東」，以南台灣海洋文化為主軸，陸續開啟6場文化講堂與20場走讀旅行，號召喜愛戶外活動讀者背起行囊，跟隨講師上山下海。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，今年南國漫讀節10月中登場以來，每週藝文講座、走讀小旅行等活動持續展開，目前報名已累計突破千人參與，成為南台灣最知名也最多人關注的文學活動。

屏東縣大力推展海洋文學，一系列與「海」相關的藝文活動，從11月27日至明年3月底，為南國漫讀節系列活動再掀一波文學熱潮，首場講座27日邀請中華民國工業設計協會理事長張漢寧、台灣首位水下鯨豚攝影師金磊蒞臨屏東縣立圖書館總館分享。

12月4日邀請喜愛衝浪的作家吳懷晨、以海洋為題書寫的屏東作家楊政源及陳凱琳等人與讀者暢談。12月12日則由擅長旅行設計游智維與吳氏設計創辦人吳孝儒擔任講者。

文化處表示，走讀旅行採收費方式，將以5大主題帶領讀者走訪不同鄉鎮，體驗林邊鄉的海港創生魅力；以及繼歷史劇「斯卡羅」熱播之後邀請讀者來去「牡丹鄉旭海部落」交朋友，聽海洋文化史如何牽動整個族群。

還有，將前往恆春鎮聽墾漂族分享逐海而居的生活練習曲，究竟是何種魅力讓這群人移居恆春；還有走讀車城鄉後灣及看海美術館，感受多樣的人文生態；最後帶領讀者前往屏東離島小琉球，在藝術與生態之島上來一場浪漫的創作旅行。

詳細活動資訊請查看屏東縣政府文化處臉書（Facebook），報名網址

屏東縣政府 南國漫讀節

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