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高流開幕季獨缺客家音樂 議員痛批「比藐視還藐視」

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員鍾易仲不滿高雄流行音樂中心開幕後忽視客家流行音樂，盼一年至少辦一次客家音樂季。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員鍾易仲不滿高雄流行音樂中心開幕後忽視客家流行音樂，盼一年至少辦一次客家音樂季。記者徐白櫻／翻攝

斥資近70億元的高雄流行音樂中心（簡稱高流）上月底開幕，後續系列活動獨缺客家音樂，此現象引發國民黨客籍議員鍾易仲不滿，今天在高市議會質詢時高喊三次抗議。鍾指出，客家歌謠融入嘻哈、饒舌與搖滾等元素創造多元流行樂風，高流至少一年要舉辦一次客家音樂季。市長陳其邁表示，美濃是客家六堆重地，市府尊重多元價值，協請客委會與中央客委會協調促成。

高市議會市政總質詢，議員鍾易仲動怒說，高流開幕以國台語音樂為主流，之後南王部落普悠瑪家族、盧廣仲演唱會，國語、台語、原住民等歌謠演出陸續登場，獨缺客家音樂節目；客家身為四大族群之一，音樂很多元，除山歌外還有很多音樂風，質疑「客家流行音樂被市府遺忘」、「到底有沒有把客家傳承放在心裡」、「比藐視還藐視」。

鍾易仲詢問市長陳其邁會不會唱《客家本色》，知不知道誰是客語流行歌曲天后，並抽考教育局長謝文斌、觀光局長周玲妏是否知道客家樂團與客家歌謠。陳其邁勉強猜出鍾口中的客語流行歌曲天后是劉平芳，坦承《客家本色》大約只能唱出一句「唐山過台灣」其餘被點名官員對客家歌謠與歌手熟悉度差強人意。

鍾易仲說，市府要盡量推廣四大族群文化，高雄客家人口很多，客家人聽懂客語比例逐年減少，不僅要從文化角度推廣客語，也要透過音樂了解客家文化，他以議員身分提出「卑微的請求」，希望高流每年都能舉辦一場客家流行音樂季。

針對鍾易仲說法，副市長史哲解釋，高流開幕演出有安排客家歌手，接下來的活動也會有客籍歌手演出。市長陳其邁也承諾說，「尊重多元文化是我們的價值，沒問題，我們來努力」。

陳其邁 客語 台語

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