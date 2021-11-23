後浦12舖改造設計獲獎 讓世界看到金門之美

金門後浦陳大宗12舖改造工程已完工，設計人金門大學建築系講師李俊凱因本案在國際獲獎。他說，這是從業以來的巔峰之作，不但為維護老街風貌盡心，也讓全世界看到金門的美。

「陳12舖」位於金城鎮後浦中興路、莒光路口，是陳氏宗祠旁面街的連棟建築。金門縣政府文化局文化資產資料指出，民國52年，陳氏族人將祠堂東廂改為市樓店屋，劃分為12個單位，按屋收取租金。

李俊凱接受媒體聯訪時表示，10年前，陳氏宗親會為了打造金城歷史街區，在陳氏祠堂周邊進行風貌改造計畫，分5期進行，依序是藝文16舖、祠前三店舖、陳氏宗祠、至孝堂和東廂12舖。

其中，第5期工程東廂12舖106年啟動修復計畫，108年動工，由傳統大木匠師陳榮文團隊施工，今年完工。縣府建設處表示，現正驗收中。

談到12舖的設計，李俊凱表示，12舖的修復定調為「民國30至50年代後浦街風華價值的再現」，延續當時的建築技術與美學手法；建築格局為連棟2樓沿街店鋪式建築，1樓為店鋪使用，2樓整層共同使用，尤其花磚和開窗方式，都保有30~50年代的元素。

李俊凱出示早年美國LIFE雜誌拍攝的照片指出，12舖兩側街道人山人海，當年能來到這裡逛街是很時尚的事；而右側街屋現今仍保有當年樣貌。李俊凱說，那是當年建築的極致，再對照修復後的12舖，「沒有對錯，也沒有好壞」，都是當代最時髦的風貌。

陳12舖是依照縣府「金城都市計畫區歷史街區保存區」相關獎勵補助計畫進行，李俊凱說，縣府出資一半經費，鼓勵民間修繕，這種公私部門的合作模式，是舊風貌更新再利用的典範。

李俊凱也因「閩南金門陳大宗12舖老街改造項目」，獲得2020~2021年度亞太華人設計作品大賽（華騰獎）建築規劃設計類金鑽獎。他說，老街修復向來不是華騰獎得獎的主流項目，相信是他對金門老街修復展現的熱情感動了評審而獲獎，這也是他從業20年綜合理論和實務的最巔峰代表作，不但為金門老街風貌盡分心力，更讓全世界看到金門的美。

後浦16舖率先在100年修復完成後，由金城鎮公所經營「藝文16特區」，聚集文創品牌進駐；現有彩繪磁磚、多肉植物、酒吧、修體瑜伽、美藝教坊等，對街「祠前3店舖」有點心、小吃與啤酒吧，成為來金旅遊亮點，也是金門不多見的夜生活場域。

陳氏宗親會榮譽理事長陳聰泉接受中央社專訪時表示，從前這裡如同金門的西門町，民眾和阿兵哥摩肩擦踵，隨著房子老舊，加上人口外流，往昔熱鬧景象不再；樂見12舖完工，宗親會將與公部門討論規劃12舖的未來用途，期盼能為後浦帶來人潮。立委陳玉珍也希望能再造金城繁榮。

李俊凱進一步建議，陳氏宗祠除了每年祭祖外，大門平日也可以打開，設定動線，供遊客一窺這座金門歷史建築的奧秘。