小露性感令人驚豔 陳其邁妻子吳虹露蠻腰出席設計展走秀

「南方New Force時尚新勢力－永續時尚在高雄」設計大展，即日起至11月29日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3倉庫盛大展開，日前開幕典禮邀請名人走秀，高雄市長陳其邁妻子吳虹受邀出席，穿上設計師服裝，成套俐落褲裝有巧思，小露腰部、手臂，與吳虹平時較拘謹形象有些差異，讓人驚豔。

吳虹目前在高雄左營區經營婦產科診所，忙於工作照顧病人，她個性低調、話不多，一向與政治領域保持距離，但她近2個月多次出席高雄市政府青年局活動，也大方配合走秀、變裝等，讓人感覺「市長夫人有點不一樣了」。與陳其邁、吳虹夫妻熟稔的市議員郭建盟說，吳虹算是另類官夫人，忠於做自己，具備專業能力與形象，吳虹出席青年、婦幼活動，相當為市長加分。

南方New Force時尚新勢力擷取109套青年設計新秀作品精華，並結合高雄市政府青年局辦的競賽活動，將創新創意時尚設計服飾，集中火力，讓展示更有可看性。

展出服飾分別來自中央及地方政府舉辦的服裝設計相關計畫成果，包括文化部「時尚產業鏈合作」、文化部與教育部「Young Talent新鮮秀」、經濟部工業局「時裝設計新人獎」與「co-Fashion機能時尚」、高雄市政府青年局「2021高雄時尚大賞」等，皆是歷經專家評選脫穎而出的優秀作品，精采創意令人耳目一新。

文化部長李永得指出，文化部2018年起辦台北時裝周，以機能、永續、跨界、多元、人文等五大主張，明確標示台灣時尚產業的特色，台北時裝周第一次移師高雄，結合高雄市政府辦理「南方New Force時尚新勢力－永續時尚在高雄」展，讓更多人認識台灣年輕有才華設計師與其作品，高雄的時尚能量也能持續被市場、被國際看見。