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屏東南國漫讀節再加碼 文化講座加走讀旅行

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣文化處舉辦南國漫讀節獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，除開啟6場文化講堂並有20場走讀旅行。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣文化處舉辦南國漫讀節獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，除開啟6場文化講堂並有20場走讀旅行。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣文化處舉辦南國漫讀節10月中登場以來，每周藝文講座、走讀小旅行等活動持續展開，已逾千人參與，獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出「海派屏東」延伸活動，以南台灣海洋文化為主軸，陸續開啟6場文化講堂與20場走讀旅行，號召喜愛戶外活動與文學閱讀的讀者背起行囊，跟隨作家、文化工作者與在地講師一起上山下海，看見島嶼之南屏東多面向的海洋風格。

屏東縣文化流推展海洋文學，系列與「海」相關的藝文活動從11月27日至明年3月底，為南國漫讀節系列活動再掀一波文學熱潮，首場講座下午1時30分邀請中華民國工業設計協會理事張漢寧、台灣首位水下鯨豚攝影師金磊號到屏東縣立圖書館總館分享；12月4日喜愛衝浪的作家吳懷晨、還有以海洋為題書寫的屏東作家楊政源、陳凱琳等人與讀者暢談。12日則由擅長旅行設計游智維及吳氏設計創辦人吳孝儒擔任講者。

此外，走讀旅行採收費方式，以5大主題帶領讀者走訪不同鄉鎮，體驗林邊鄉的海港創生魅力；以及繼歷史劇《斯卡羅》熱播之後邀請讀者來去「牡丹鄉旭海部落」交朋友，聽海洋文化史如何牽動整個族群；前往「恆春鎮」聽墾漂族分享逐海而居的生活練習曲，究竟是什麼魅力讓這群人移居恆春；還有走讀車城後灣及看海美術館，感受多樣的人文生態；最後帶領讀者前往屏東離島小琉球，在藝術與生態之島上來一場浪漫的創作旅行。詳細活動資訊可上縣府文化處臉書，報名網址

屏東縣文化處舉辦南國漫讀節獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，除開啟6場文化講堂並有20場走讀旅行。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣文化處舉辦南國漫讀節獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，除開啟6場文化講堂並有20場走讀旅行。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣文化處舉辦南國漫讀節獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，除開啟6場文化講堂並有20場走讀旅行。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣文化處舉辦南國漫讀節獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出延伸活動「海派屏東」，除開啟6場文化講堂並有20場走讀旅行。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣 南國漫讀節

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