屏東南國漫讀節再加碼 文化講座加走讀旅行

屏東縣文化處舉辦南國漫讀節10月中登場以來，每周藝文講座、走讀小旅行等活動持續展開，已逾千人參與，獲得熱烈回響，文化處決定加碼自11月27日起推出「海派屏東」延伸活動，以南台灣海洋文化為主軸，陸續開啟6場文化講堂與20場走讀旅行，號召喜愛戶外活動與文學閱讀的讀者背起行囊，跟隨作家、文化工作者與在地講師一起上山下海，看見島嶼之南屏東多面向的海洋風格。

屏東縣文化流推展海洋文學，系列與「海」相關的藝文活動從11月27日至明年3月底，為南國漫讀節系列活動再掀一波文學熱潮，首場講座下午1時30分邀請中華民國工業設計協會理事張漢寧、台灣首位水下鯨豚攝影師金磊號到屏東縣立圖書館總館分享；12月4日喜愛衝浪的作家吳懷晨、還有以海洋為題書寫的屏東作家楊政源、陳凱琳等人與讀者暢談。12日則由擅長旅行設計游智維及吳氏設計創辦人吳孝儒擔任講者。