首座短期科研火箭發射場 屏東旭海部落會議有條件同意

科技部選在屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做短期科研探空火箭發射場域，供大學在合法場域進行探空火箭發射研究，因位於原住民傳統領域，昨晚依法召開部落會議，住戶過半數「有條件」同意使用，成為我國首座合法的科研火箭發射場域，但有2項「但書」，一是實施後若發現對居民生活、環境有負面影響，可隨時要求中止，二是禁止出借國防部演訓使用。

短期科研探空火箭發射場域位於台26線旭海村段三射坪，近中科院九鵬基地，面積9700平方公尺，為國有海岸林地，科技部已辦理撥用，供成功、陽明交通等大學在合法場域進行探空火箭發射研究；依據原住民族基本法第21條規定，使用前必須先完成諮商及同意程序，部落會議昨晚召開，超過住戶數半數以上（112戶）參加會議，最後獲85張「有條件」同意票。

科技部說，短期科研探空火箭和規模大的商用火箭，兩者性質不同，今年5月三讀過的太空發展法均有規範；短期科研探空火箭是進行技術驗證或科學實驗的火箭，限採混合式固態燃料與液態氧化劑分開儲放方式，且發射所需設施須採移動式平台；太空中心預計明年中旬法人化，接著著手規畫成立國家火箭發射場，要經過選址、環評等繁瑣程序，預估要再花1、2年才能拍板。

旭海部落居民關心科研火箭發射衍生的噪音、震動、汙染和可能失控墜落等問題，但科技部無法現地實測；牡丹鄉長潘壯志說，國家實驗研究院國家太空中心將依據「短期科研探空火箭發射場域利益分享作業要點」辦理，希望達到兼顧國家科技發展與住民權益的雙贏目標，旭海居民代表在回饋金審查成員中要占一定名額，部落會議也附帶要求，實施後若發現對居民生活、環境有影響，可要求隨時中止，並禁止供國防部實彈演訓使用。