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馬祖心情記事音樂劇 自創演出戰地時代故事

中央社 / 連江縣22日電

馬祖自創自演的的音樂劇馬祖心情記事5「重返前線1979」昨晚登台展演，培力馬祖人演出自己的故事，提升文化詮釋能量，並深入刻畫馬祖戰地時期的軍民關係與戰地特殊生活。

「軍民一家同島一命，獻給這座堅毅的島嶼，我們一同走過」演員齊謝幕，許多民眾臉上泛淚，深受感動。刻畫馬祖戰地故事的「重返前線1979」昨夜在民俗文物館戶外環形劇場演出，馬祖四鄉五島的居民跨島觀看表演，透過戲劇張力共同返回戰地時期的馬祖生活。

學校的老師由軍人擔任、商店的顧客滿滿都是軍人、軍人管理地區民生的紛爭、馬祖人擔任民防隊保衛自己等等，都是馬祖長輩經歷的青春歲月，辛苦的民防隊操練、漁民被迫從事諜報工作、軍人逃兵自戕、軍人與地方女性通婚，以及語言溝通不良所造成的悲劇，音樂劇細膩刻畫與還原馬祖居民的戰地生活情境。

導演謝淑靖現場致詞表示，馬祖心情記事多年堅持原創，並讓馬祖人演自己故事，感謝愛樂劇團陪伴耕耘地方演繹力成長，阮義忠拍下民國68年的馬祖，產生戲劇故事架構，也感謝國際橋牌社提供軍服，馬祖作家劉宏文擔任劇本顧問，提供所有角色血肉跟靈魂，一起成就戲劇，讓觀看者共同體驗馬祖人的生命。

連江縣文化處今天受訪表示，馬祖心情記事為馬祖自創自演的音樂劇，以馬祖文化歷史為故事主軸，劇情融入馬祖閩東語，並培力馬祖素人與台灣演員共同演出自己的故事，得知地方歷史文化，希望未來可推動前往有許多馬祖移民的桃園演出，讓旅台鄉親透過戲劇重返地方。

馬祖 軍人 音樂劇

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