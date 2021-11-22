馬祖老酒釀製期開跑 社區推廣在地文化

今天是節氣「小雪」，馬祖社區透過釀酒活動推廣老酒文化，展現家戶釀酒技法多元特色，並配合國際藝術島「島嶼釀」主題，讓體驗者感受馬祖島嶼所能釀造的滋味。

連江縣政府文化處長吳曉雲現場致詞表示，適逢節氣小雪，從小雪到農曆過年期間，因氣候合宜，是馬祖人釀老酒的時節，也呼應國際藝術島主題「島嶼釀」，透過社區力量籌辦「小雪家釀」活動，讓參與者體驗冬日釀老酒的馬祖生活。

前馬祖民俗文物館長潘建國現場分享時指出，馬祖老酒是地方傳統技藝，正在推動登錄「傳統知識與實踐」的無形文化資產，馬祖婚喪喜慶與飲食文化、生活民俗都與老酒深具關聯，展現老酒作為馬祖人重要的記憶與文化內涵。

馬祖鐵板村透過社區凝聚力持續傳承老酒技藝，「家釀」活動由鐵板社區的婦女分組傳授釀老酒技術，從馬祖水質的釀酒特性到蒸米飯、入甕拌合的過程，傾囊相授釀酒秘訣，帶領參與者了解馬祖釀酒歷史，體驗出釀酒背後的記憶源流，最後品酒體驗馬祖島嶼特性所釀造出的特色滋味。

吳曉雲表示，透過社區帶領自釀馬祖傳統家酒老酒，不僅可深化文化旅遊內涵，也可望帶動觀光產業發展，未來將持續推廣「小雪家釀」深度文化體驗活動，透過馬祖老酒製程，讓遊客理解馬祖重要的傳統技藝，並發展為社區遊程特色，延續與保存馬祖老酒文化。