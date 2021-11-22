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揮別舊印象！水泥廠區煙囪倒下 象徵高雄左營門戶將改變

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，因應市府「左營高鐵門戶計畫」將拆除舊廠址啟動綠美化。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，因應市府「左營高鐵門戶計畫」將拆除舊廠址啟動綠美化。記者陳弘逸／攝影

過往高鐵駛入左營高鐵站前，映入眼簾的就是東南水泥廠或中油廠房，如今高雄快速發展，市府為因應半導體龍頭企業進駐即將帶來的產業群聚效應，籌畫「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，同時拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象。

今天下午市長陳其邁會同市府團隊與多名議員，前往半屏山南麓東段廠址視察廠區拆遷情形，同時在煙囪拆除作業如火如荼進行的同時，眾人見證高46公尺煙囪拆除倒下，象徵左營高鐵門戶計畫逐步開展。

市府指出，左營高鐵站區門戶計畫，半屏山南麓東段廠址拆遷作業，第一階段，生料廠規畫拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等，明年3月底前完成所有高汙染製程廠房拆除；第二階段，研磨廠規畫2024年6月底前完成拆除，並進行簡易綠美化工程。

市長陳其邁說，以往高雄人的記憶，高鐵行經該處的風景，就是水泥廠、中油，這是過去重工業的意象，如今高雄快速發展，左營車站作為門面，因此，2018年就開始思考如何脫胎換骨，讓門面變得更加理想。

陳其邁說，透過市府整體規畫，以市地重畫公辦都更的方式，配合高雄整體產業發展的戰略藍圖，讓此處成為嶄新門戶，包括S廊帶、中油廠區、高鐵站附近是重要發展位置。

「台積電是第一隻南飛雁子」陳其邁說，未來台積電進駐，北邊就是封測大廠日月光，陸續仍有大廠到高雄投資，所以從IC設計、晶圓製造到封裝，都在高雄。另外，包括材料設備與零組件等廠商，大約有20幾家到高雄路科、橋科、臨海、仁武等工業區投資，也是推動半導體雙子星計畫以材料、設備的兩大主軸。

陳其邁表示，高雄會逐漸成為高科技的城市，但高科技城市族群，要有好的安家計畫，不只住宅需求還要有好的生活環境，相信2年後，高鐵站前會有截然不同的風貌。

高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，因應市府「左營高鐵門戶計畫」將拆除舊廠址啟動綠美化。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，因應市府「左營高鐵門戶計畫」將拆除舊廠址啟動綠美化。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，市府籌畫「左營高鐵門戶計畫」，隨廠內高46公尺煙囪拆除倒下激起的揚塵，也象徵計畫啟動。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，市府籌畫「左營高鐵門戶計畫」，隨廠內高46公尺煙囪拆除倒下激起的揚塵，也象徵計畫啟動。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，因應市府「左營高鐵門戶計畫」將拆除舊廠址啟動綠美化。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，因應市府「左營高鐵門戶計畫」將拆除舊廠址啟動綠美化。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，市府籌畫「左營高鐵門戶計畫」，隨廠內高46公尺煙囪拆除倒下激起的揚塵，也象徵計畫啟動。記者陳弘逸／攝影
高雄東南水泥廠位於半屏山麓附近，市府籌畫「左營高鐵門戶計畫」，隨廠內高46公尺煙囪拆除倒下激起的揚塵，也象徵計畫啟動。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（右三）今天下午會同市府團隊與多名市議員，前往半屏山南麓東段廠址視察廠區拆遷情形。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（右三）今天下午會同市府團隊與多名市議員，前往半屏山南麓東段廠址視察廠區拆遷情形。記者陳弘逸／攝影

高鐵 陳其邁 半導體 高雄市

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