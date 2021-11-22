馬祖梅石特約茶室改造 女力團隊翻轉性別角色

馬祖梅石特約茶室開幕，工作團隊展現高度女性比例，戰地空間改造不僅是空間發展，還透過女力的思維介入改變空間意涵，改寫曾是戰地侍應生的女性形象，力圖翻轉性別意義。

從事梅石計畫的台灣師範大學東亞系教授江柏煒今天現場分享表示，梅石特約茶室曾是滿足軍人性需求的場所，俗稱軍中樂園、831，現透過再造歷史現場，修復空間並加入新的建築設計，轉化空間發展為可講述的戰地故事，承擔撫慰前線軍人性需求與釋放壓力的後端任務。

「大丈夫效命沙場、小女子獻身報國」是過去在梅石的戰地標語，展現配合軍事所需的女性配角形象，並強化特約茶室女子「獻身」的刻板印象，但修復後的梅石軍官與士兵茶室，希望顛覆過去的女性形象。

梅石特約茶室的女性沒有名字，只有房間的編號，修復空間因此以「烙印號碼的女人」觀點講她們的生命故事，並結合文學作品與居民記憶。保守時代被視為禁忌與令人好奇的女性身分是不可多談的秘密，透過居民記憶重新展現侍應生的多元形象，以及與地方人情味互動的情誼，透過不同觀點重新看待特約茶室的女性。

從籌備到整修空間歷經漫長的過程，連江縣文化處長吳曉雲發現，促成梅石特約茶室空間改造團隊有高度的女性比例，除了她自己之外，承辦的科長翁珮慈、承辦人員趙淑英、工程監造人員蕭婉玲與吳以沁，甚至承攬廠商工地人員顏立玟都是女性，展現新時代女性的戰鬥力。

吳曉雲接受記者訪問時表示，過去成就戰地特約茶室是一群無名女性，當時戰爭男性作為主角，將閒置多年的梅石特約茶室以新樣態展現，成就這個空間的還是女性，象徵新時代可透過女力翻轉性別角色，轉化空間既有刻板形象的歷史意義。

吳曉雲表示，期待特約茶室開幕，可讓人重新了解戰地資產從荒廢閒置的空間蛻變過程，並重新交代特約茶室的歷史不只是「性需求的詮釋」，大歷史中831是因應戰地必要的任務一環，而透過小故事梳理軍人、侍應生、居民等不同角色的心境，希望透過多元的觀展體驗重新定位梅石特約茶室女性歷史。