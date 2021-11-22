聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔣月惠質詢穿蝙蝠裝 屏東縣長潘孟安：質詢有點歪樓尊重民代監督
屏東縣議會今縣政總質詢，縣議員蔣月惠這回穿上蝙蝠裝、戴上蝙蝠面具，化身蝙蝠俠，開頭時唱起自創歌曲「哭泣石頭營」，質詢時從石頭營設置光電廠問題，到問縣長潘孟安兩岸問題，問潘孟安會不會捍衛台灣主權，潘孟安語氣堅定說「身為台灣人，這是應盡的義務與責任」。
蔣月惠這次穿上蝙蝠裝質詢，蔣月惠關注在石頭營設置光電場的爭議，她從石頭營一路問到兩岸議題，又問回縣政議題，包括西市場拆遷等。
對於蔣月惠穿蝙蝠裝質詢，潘孟安說，今天質詢有點歪樓，蝙蝠跟軍事扯上不大對題，但是尊重民意代表的監督。但用假設性題目，如果有戰爭是否會投降或是上戰場？他認為，台灣人一直以來追求自由和平民主生活，不挑釁，這幾年來台灣人民共同價值，和平、尊嚴、生存、自由與民主。
潘孟安說，身為國民，要做國民義務，遵守國家規範，如果不幸有這樣一天，「保家衛國是我基本責任，不會有投降等假設性問題」，身為台灣國民，有責任保家衛國，不畏懼，追求和平之虞，也要有對等自由平等尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言