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蔣月惠質詢穿蝙蝠裝 屏東縣長潘孟安：質詢有點歪樓尊重民代監督

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員蔣月惠今總質詢時穿上蝙蝠裝、戴上面具質詢縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
屏東縣議員蔣月惠今總質詢時穿上蝙蝠裝、戴上面具質詢縣長潘孟安。記者劉星君／攝影

屏東縣議會今縣政總質詢，縣議員蔣月惠這回穿上蝙蝠裝、戴上蝙蝠面具，化身蝙蝠俠，開頭時唱起自創歌曲「哭泣石頭營」，質詢時從石頭營設置光電廠問題，到問縣長潘孟安兩岸問題，問潘孟安會不會捍衛台灣主權，潘孟安語氣堅定說「身為台灣人，這是應盡的義務與責任」。

蔣月惠這次穿上蝙蝠裝質詢，蔣月惠關注在石頭營設置光電場的爭議，她從石頭營一路問到兩岸議題，又問回縣政議題，包括西市場拆遷等。

對於蔣月惠穿蝙蝠裝質詢，潘孟安說，今天質詢有點歪樓，蝙蝠跟軍事扯上不大對題，但是尊重民意代表的監督。但用假設性題目，如果有戰爭是否會投降或是上戰場？他認為，台灣人一直以來追求自由和平民主生活，不挑釁，這幾年來台灣人民共同價值，和平、尊嚴、生存、自由與民主。

潘孟安說，身為國民，要做國民義務，遵守國家規範，如果不幸有這樣一天，「保家衛國是我基本責任，不會有投降等假設性問題」，身為台灣國民，有責任保家衛國，不畏懼，追求和平之虞，也要有對等自由平等尊嚴。

屏東縣議員蔣月惠今總質詢時穿上蝙蝠裝、戴上面具質詢縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
屏東縣議員蔣月惠今總質詢時穿上蝙蝠裝、戴上面具質詢縣長潘孟安。記者劉星君／攝影

蝙蝠 潘孟安 蔣月惠 屏東縣

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